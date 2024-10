Șeful liberalilor a spus că PSD ar putea profita de eliminarea lui Șoșoacă din cursa pentru Cotroceni.

Într-un videoclip postat pe pagina sa de socializare, Nicolae Ciucă a vorbit tranșant despre acest subiect. Mai mult, Ciucă mărturisește că legăturile dintre acesta și Ciolacu s-au rupt definitiv, iar relația cu PSD s-a răcit complet:

„Dragi români

Inca o data, nu comentez decizia CCR, dar consecintele ultimei decizii pun un mare semn de intrebare privind democratia din Romania. Pentru prima data in istoria Romaniei, o majoritate de 5 judecatori, din care 4 numiti de PSD a decis ca cineva nu poate candida. Practic, a fost elimnat la masa verde un adversat politic. Acest lucru ma preocupa pe mine si cred ca pe orice cetatean care vrea ca Romania sa ramana un stat democratic. Ma preocupa daca PSD se bucura de eliminarea unui competitor politic si ca ar putea face lucruri de nemaginat pentru ca PSD are in ADN-ul sau abuzul de putere si comportamentul de partid stat.

Astazi elimină un candidat, maine altul, poimaine inchid institutii de presa iar in final subordoneaza politic tot statul roman. Ma voi asigura ca acest lucru nu se va intampla, si Romania nu va intra total pe mana PSD. Este o datorie de onoare si credinta fata de tara noastra. Coalitia de gvernare cu PSD se opreste aici. Ramanem in Executiv doar pentru a impiedica escaladarea completa a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a castga alegerile.”

În cursul zilei, liderul liberalilor a spus că este de părere că PSD merge pe același scenariu ca în urmă cu 24 de ani:

„Este o introducere foarte bună în ceea ce cred că PSD ar fi dorit să gândească și să finalizeze. Dar, pentru mine, este clar că prin această modalitate, prin care încearcă să intre în turul doi cu Simion, se replică situația din 2000, când Iliescu a intrat în turul doi cu Vadim Tudor, și era evident că românii ar fi ales pe oricine altcineva în afara lui Vadim Tudor.

Pentru mine, singurul candidat de care le este teamă este subsemnatul, iar acest demers o demonstrează, inclusiv prin acele declarații repetate despre cine ar numi premier – pe Ciucă. I-am spus la un moment dat că se alintă. Acum, însă, asta arată disperare. Pot să anunț că Nicolae Ciucă nu va mai fi niciodată prim-ministru într-un guvern PSD-PNL. Asta este o chestiune de principiu“, a afirmat Nicolae Ciucă într-o apariție tv.

„Ca lider PNL, nu pot sa comentez decizia CCR. Pot sa comentez insa ca cetatean al tarii, este un subiect cat se poate de serios legat de respectarea democratiei in Romania. Este o decizie luata de majoritatea judecatorilor CCR, 4 dintre ei fiind numiti de PSD, iar unul - de UDMR. Judecatorul PNL s-a opus. Nu discutam de persoana in sine (de Diana Șoșoacă), nu are nicio legatura cu ideile noastre, aici e vorba de principiu. Totusi e cetatean al acestei tari si drepturile trebuie respectate. Sigur ca e o anumita bucurie in tabara PSD prin aceasta decizie, se intrevad premisele ca in turul doi sa intre liderul PSD cu liderul AUR, iata ce formula noua de coalitie politica, ce formula de guvernare PSD-AUR si cred ca romanii sunt suficient de vigilenti, inteleg ce s-a intamplat din 1989 încoace cand au fost abuzuri ale PSD”, a mai spus Ciucă.

