Trecerea la ora de iarnă 2025 în România: care e data oficială

România se pregătește pentru ora de iarnă 2025! Trecerea la ora oficială (UTC+2) are loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie.

Schimbarea presupune că ceasurile se vor da înapoi cu o oră: ora 04:00 dimineața devine ora 03:00. Astfel, câștigi o oră în plus de somn, iar duminica va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore. Această ajustare marchează sincronizarea cu ritmul sezonului rece, aducând dimineți mai luminoase, dar seri care se întunecă mai devreme.

De ce se schimbă Ora?

De ce se schimbă ora în România? Trecerea la ora de iarnă nu este doar o simplă formalitate, ci o tradiție europeană ce revine la ora standard. Scopul principal este optimizarea luminii naturale și reducerea consumului de energie electrică.

Din punct de vedere istoric, practica a fost introdusă pentru a alinia programul de lucru cu lumina Soarelui, profitând la maximum de orele de lumină din timpul zilei, înainte ca întunericul să se lase. Deși Uniunea Europeană a discutat renunțarea la această practică, decizia finală a fost amânată, așa că sistemul rămâne valabil și în 2025.

Efectele schimbării orei asupra organismului

Deși trecerea la ora de iarnă este adesea considerată mai ușoară decât cea de vară, ajustarea nu este doar tehnică, ci și biologică. Schimbarea orei influențează direct ritmul circadian, cunoscut drept "ceasul intern" al corpului.

În primele 2-3 zile, este posibil să resimți efecte precum:

Stări de oboseală ușoară

Tulburări temporare de somn

Modificări ale dispoziției sau dificultăți de concentrare.

Motivul este că organismul are nevoie de timp pentru a-și reseta secreția de melatonină, hormonul somnului, conform noului program de lumină.

Cum să te adaptezi ușor la ora de iarnă 2025: sfaturi de la specialiști

Specialiștii în știința somnului oferă soluții simple pentru o adaptare mai ușoară la ora de iarnă:

Ajustează treptat somnul: Începe să te culci cu 15-30 de minute mai devreme cu câteva zile înainte de 26 octombrie. Lumina Naturală Dimineața: Expune-te la soare imediat după trezire. Lumina este esențială pentru reglarea ceasului biologic. Mișcare și Relaxare: Plimbările în aer liber combat oboseala. Seara, înlocuiește cofeina cu un ritual relaxant (citit, meditație).

Curiozități despre trecerea la ora de iarnă

Ideea originală a aparținut lui Benjamin Franklin (1784), care dorea economisirea lumânărilor. Sistemul a fost adoptat pe scară largă în timpul Primului Război Mondial.

Peste 70 de țări continuă să schimbe ora, însă state importante precum Japonia, China sau Islanda nu aplică această practică.

Statisticile arată o ușoară creștere a numărului de accidente rutiere în primele zile, din cauza întunericului care se lasă mai devreme. Prudența este esențială!

Schimbarea orei marchează simbolic trecerea spre anotimpul rece, invitându-te la un ritm de viață mai lent, sincronizat cu natura.