Procurorii de la Parchetul Tribunalului Sibiu au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 15 dintre cei 25 de politisti rutieri audiati in dosarul vizand peste o suta de fapte de luare de mita. Pentru zece agenti s-a formulat propunere de arestare preventiva, iar alti cinci au fost plasati sub control judiciar.



Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, dupa audierea celor 25 de suspecti - agenti de politie rutiera din cadrul I.P.J. Sibiu - Serviciul Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene - privind savarsirea mai multor infractiuni de coruptie (cel putin 115 infractiuni de luare de mita), infractiuni de serviciu (cel putin 54 de infractiuni de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit) si infractiuni de fals, prin ordonanta procurorului s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 15 dintre acestia, potrivit ziare.com.