CÂȚI ROMÂNI RĂMÂN CU PENSIILE ÎNGHEȚATE DIN TOAMNĂ



- 4.745.651 de pensionari în plată

- 3 milioane de pensionari primesc a doua majorare

- PUNEM CU ROSU 1.745.651 de români rămân cu pensia înghețată (unul din trei pensionari nu primește bani în plus)



SURSA: Realitatea PLUS



CÂND AJUNG DECIZIILE DE RECALCULARE, CE SE SCHIMBĂ



15 - 31 august - distribuirea deciziilor de recalculare

*informații despre numărul de puncte în funcție de noua formulă

*informații despre stagiile de cotizare

*numărul punctelor de stabilitate primite



SURSA: Realitatea PLUS