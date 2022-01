„Ieri Romania a inregistrat 551 de minori internati pe zi, depasind recordul de 515 copii internati pe zi din valul Delta.

Azi, 24 ianuarie, 2021, sunt deja 620.

Asa cum se vede din grafic, numarul de internari in randul copiilor (verde) de dubleaza saptamanal si creste de 2x mai repede decat internarile in populatia generala (albastru).

Graficul ne permite sa comparam valul Delta la o luna dupa debut, cu valul Omicron la o saptamana de la debut, cand numarul de internari in randul copiilor au fost la valori similare.

Copiii se interneaza de 2x mai repede decat in valul Delta, in timp ce adultii se interneaza intr-un ritm similar la un numar mai mare de cazuri.

Astfel ponderea minorilor a crescut de la 2-3% in valul Delta la 9% din totul internarilor in valul Omicron.

Daca rata de crestere se mentine si saptamana viitoare, pana duminica viitoare vom depasi pragul 1,000 de copii internati pe zi*.

Faptul ca Omicron este mai blanda cu adultii si mai aspra cu minorii ar trebui sa ne faca sa luam masuri suplimentare de preventie a infectarii in randul copiilor. De nu facem ce ar trebui? Nu ma intrebati, ca nu inteleg ce este in mintea celor care ne obliga copiii sa se infecteze in masa.

Ce poti face tu sa iti pazesti copiii atat de virus cat si de autoritati?

In primul rand sa eviti infectarea. Infectarea nu este inevitabila. Trebuie sa mai fi atent inca 4-5 saptamani pana iesim din val:

- masca FFP2 - acesta nu trebuie scoasa in prezenta altor persoane nici in pauze

- evitarea ocaziilor sociale - fara petreceri, fara iesiri la mall in week-end [pana la iesirea din val = sub 1 la mie]

- socializare doar cu prietenii apropiati - fara gasca pana iesim din val

- [daca e posibil] evita ziua de luni (revenirea din week-end/vacanta)

- fa presiuni pentru trecerea in online pana ieism din val - mai bine sanatos acasa, decat bolnav in clasa

In al doilea rand evita spitalizarea daca totusi copilul se infecteaza [foarte probabil].

- vaccinare

Toate aceste date trebuie sa ne faca prudenti si atenti, nu panicati. Chiar daca copilul se infecteaza riscul sa faca o forma grava de boala este infim. Chiar daca e nevoie de spitalizare, sansele sa dezvolte o forma grava sunt mai mici ca in Delta.

Retineti:

Copil protejat in val = copil vaccinat + masca FFP2

Protejarea nu este egala cu izolarea sociala.

Socializarea poate continua cu prietenii apropiati a caror familie o cunoasteti. Copiii pot si trebuie implicati in deciziile familiei in pandemie. Ei stiu cine e infectat, chiar si cine are in familie infectati si sunt dornici sa ajute la mentinerea sigurantie familiei.

---

* NOTA: Internati pe zi = numarul de noi internari + numarul de internari existente - numarul de externari. Romania nu raporteaza numarul de noi internari asa cum fac majoritatea tarilor asa incat ceea ce vedem este echilibrul dinamic de internati/zi”, a transmis Octavian Jurma.