Pentru a fi sprinteni ca peștele, în momente decisive din viața noastră în anul ce vine, să mâncăm pește la micul dejun în ziua de Crăciun.

Credincioșii care au rostit în dimineața praznicului o rugăciune înainte de micul dejun, apoi au mâncat pește, au reușit să realizeze ceea ce și-au dorit, pe parcursul anului nou, chiar în situații dificile.

Apa norocului risipește necazurile

De multe deceni, în judeţul Argeş (la sate, dar şi în mediul urban), în ziua de Crăciun se practică un ritual care aduce noroc, aşa cum spun credincioşii din aceste localități.

În dimineaţa de Crăciun, înainte ca familia să servească micul dejun, gospodina stropeşte toate încăperile locuinţei, cu excepţie camerei de baie, cu o licoare pe care o prepară din vreme.

Apa norocoasă se obţine din agheasmă amestecată cu o infuzie în care se adaugă trei plante : mentă, levănţică şi muşcată. În familia în care necazurile au fost numeroase în anul care se încheie, atunci ritualul trebuie să se repete timp de şapte zile. de un an de pagubă și de resentimente.

Prima persoană care ne calcă pragul trebuie să fie un bărbat brunet

Din vremuri îndepărtate se știe că este un semn de bun augur pentru tot anul dacă în ziua de Crăciun prima persoană care intră în casa noastră este un bărbat brunet sau șaten.

Acest oaspete aduce norocul în casa și în viața noastră. Tradițiile strămoșești ne învață să evităm să primim în casa noastră un bărbat roșcat pentru că tot anul ne vom confrunta cu necazuri cauzate de intrigi și de abuzuri de tot felul.

De asemenea, în dimineața de Crăciun, în nici un caz nu e bine ca prima persoană care ne calcă pragul să fie o femeie, pentru că tot anul vom avea necazuri financiare și în căsnicie.

Vasele în care am mâncat la masa sărbătorească se spală a doua zi

Vasele în care am mâncat la masa sărbătorească de Crăciun nu trebuie să le spălăm până a doua zi. Mai mult, apa în care am spălat vesela este bine s- o turnăm în apa de băut a vitelor, pentru a le ocroti de deochi.

Să nu măturăm în ziua de Crăciun

Nu este bine să măturăm și să scoatem gunoiul din casă până a doua zi de Crăciun, pentru a avea parte de spor în munca de fiecare zi. Când ducem gunoiul la ghenă trebuie să spunem: "Nu arunc gunoiul, ci arunc tot ce este rău în viața mea".

Rugăciunea rostită în noaptea de Crăciun ne împlinește dorințele

De Crăciun, spun bătrânii, se deschide cerul. Persoanele credincioase, ca și oamenii generoși îl văd pe Dumnezeu stând la masă cu îngerii și cu sfinții părinți.

Rugați-vă la miezul nopții să vi se împlinească dorințele, iar rugăciunea voastră nu va rămâne fără răspuns.