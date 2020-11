O unitate mobilă de Terapie Intensivă ajunge la Timișoara

”Noi am ajuns, în ultima perioadă, să mutăm personal pacienţii de la o secţie care nu are terapie intensivă în unitatea de primiri urgenţe unde am asigurat locuri cu ventilator, până găsim loc în terapie intensivă. (…) Există soluţii de urgenţă care pot fi rezolvate şi local, dar şi pe plan larg dacă se apelează la Centrul naţional de conducere”, a afirmat Raed Arafat.

Acesta a explicat că aceste unităţi au şi personal bine pregătit pentru a îngriji pacienţii cu forme severe de boală. El a dat exemplul judeţului Dolj, unde s-a procedat în acest mod.

Arafat a adăugat că TIR-ul de ATI va fi montat la Spitalul Municipal din Timişoara.

El a evitat să comenteze afirmaţiile medicului Virgil Musta conform cărora s-a ajuns ca pacienţi cu forme severe de boală să moară din cauză că nu s-au găsit locuri la terapie intensivă pentru ei.

Județul Timiș a înregistrat un total de 13.434 de cazuri de infectare cu COVID-19, numai în ultimele 24 de ore fiind raportate 405 îmbolnăviri. Rata de infectare este de 6,52.