O femeie din Ucraina a fost oprită de autoritățile de frontieră ucrainene în timp ce încerca să treacă în România prin punctul Porubne – Siret, având ascunși aproape un milion de euro în autoturismul pe care îl conducea.

Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, incidentul a avut loc la punctul de trecere Porubne, situat în apropierea Vămii Siret, pe sensul de ieșire din Ucraina. În timpul controlului de rutină, comportamentul suspect al șoferiței i-a determinat pe vameși să efectueze o verificare amănunțită a vehiculului.

Compartiment secret în blocul motor

În urma inspecției detaliate, polițiștii de frontieră au descoperit un compartiment special amenajat chiar în blocul motor al mașinii. În interiorul acestuia se aflau pachete bine sigilate care conțineau bancnote de 500 și 200 de euro. După inventarierea banilor, autoritățile au constatat că suma totală se ridica la 950.000 de euro.

Femeia nu a putut justifica proveniența banilor și nici motivul pentru care încerca să-i scoată din țară ascunși. Potrivit legislației ucrainene, orice sumă mai mare de 10.000 de euro trebuie declarată la frontieră, iar transportul unor sume atât de mari fără documente justificative este interzis.

Ancheta este în desfășurare

Banii au fost confiscați, iar mașina a fost reținută pentru verificări suplimentare. Autoritățile din Ucraina au deschis un dosar penal, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă femeia făcea parte dintr-o rețea de trafic de bani sau dacă acționa pe cont propriu.

Incidentul a fost raportat și autorităților române, având în vedere că destinația finală a femeii era România.