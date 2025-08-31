Drifturi eșuate și trei mașini avariate

Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier în parcarea unui supermarket din municipiu. La fața locului, agenții de la Biroul Rutier au constatat că patru autoturisme au fost implicate în eveniment, însă doar cu pagube materiale.

Verificările au arătat că șoferița, în vârstă de 19 ani, a pierdut controlul volanului în timp ce încerca să execute manevre periculoase. Testarea cu etilotestul a indicat că tânăra nu consumase alcool.

Amenzi și permis suspendat

Pentru comportament agresiv la volan, aceasta a fost sancționată cu o amendă de 1.620 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile.

La scurt timp după incident, mai multe persoane adunate la fața locului au devenit recalcitrante, existând riscul izbucnirii unor violențe. Polițiștii, sprijiniți de jandarmi, au condus trei persoane la sediul poliției pentru audieri. Două dintre ele au fost amendate cu câte 1.000 de lei fiecare, conform Legii 61/1991.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar poliția subliniază că nu a fost identificată vreo faptă de natură penală în acest caz.