O fetiță de 4 ani a murit din cauza arsurilor provocate de diluant

O fetita de 4 ani din Popesti a decedat la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria”, din Iasi. Copila a fost preluata cu arsuri pe 60% din suprafata corpului provocate de o substanta folosita pentru diluarea vopselei. Sora fetitei, in varsta de 10 ani, o avea in mana. Cand sticla de diluant s-a aprins din cauza unor scantei care au sarit din soba, fata ar fi aruncat sticla pe pat, unde se afla fetita in varsta de 4 ani. Copilul a ajus insa in stare critica la Iasi, intubat si ventilat mecanic.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, copila a decedat.