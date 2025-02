Directorul general al Electrocentrale Craiova, Lorena Voican, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, că Ministerul Energiei, acționarul majoritar al societății, a fost informat despre situația în care se află unitatea pentru a se găsi o soluție în cazul în care tablotierii își vor menține demisiile survenite în urma reorganizării și desființării mai multor posturi, printre care și cel de director de producție.



'S-a făcut o modificare în organigramă ca urmare a ordonanței și a adresei ministerului de reorganizare la nivel de societate. S-au desființat câteva posturi cu prioritate TESA, nu am umblat la producție, în rest au fost și posturi ocupate și vacante din posturile TESA de conducere. Nu este un conflict de muncă, sindicatul a fost informat, nu este o concediere colectivă. S-a revenit la organigrama cu care societatea a funcționat din 2022 până acum câteva luni. În acest moment mai sunt angajate 503 persoane', a declarat directorul Electrocentrale Craiova, Lorena Voican.



Aceasta a mai afirmat că planul de restructurare este la nivelul unității, pentru eficientizarea activității, având în vedere și adresa ministerului și situația în care se află societatea. 'Din punct de vedere financiar, suntem pe pierdere. Am încercat o eficientizare a activității', a mai afirmat Voican.



Legat de demisiile tablotierilor, Voican a afirmat că activitatea de producție a societății ar putea fi afectată dacă aceștia își vor menține deciziile. 'În acest moment nu putem vorbi de sistarea furnizării căldurii în Craiova, vedem care este parcursul. Sunt câțiva colegi din societate care și-au depus demisiile, am informat ministerul, am discutat pentru a găsi o soluție în cazul în care dumnealor își vor menține demisiile, să nu ne aflăm în imposibilitatea de a mai funcționa. Aceste demisii pot afecta activitatea societății, pentru că vorbim de colegii tablotieri, cei care deservesc cazanele din cadrul societății', a mai spus directorul Electrocentrale Craiova.

Directorul de producție al Electrocentrale Craiova, Dan Vasile, fost director general al societății până la numirea Lorenei Voican, a declarat, pentru Agerpres, că actuala conducere a decis să îi desființeze postul, în acest moment aflându-se în preaviz, iar după data de 28 februarie nu va mai avea loc de muncă.



'În contextul solicitării Ministerului Energiei de reducere a costurilor, cheltuielilor de personal, cheltuieli bunuri și servicii, directorul general a propus o altă organigramă. Pe mine m-a chemat și mi-a spus direct că îmi desființează postul, pentru că nu m-a simțit că îi sunt aproape și nu e obligată să îmi ofere alt loc de muncă, deși contractul colectiv de muncă prevede altceva în condițiile în care se fac disponibilizări. Deci este desființare de post cu concediere individuală. Am și primit preavizul, practic acum sunt în preaviz, dar cu data de 28 februarie mi se va încheia contractul individual de muncă. Doamna director nu are nicio treabă cu contractul colectiv de muncă. Și asta în condițiile în care doamna director general tot reducând costurile, de prin luna octombrie și-a adus secretara pe post de inspector la resurse umane, detașată de la Termo Urban. A profitat de acest lucru ca să desființeze postul de director de producție. Dacă desființezi postul de director de producție când activitatea principală a Electrocentrale Craiova este producție energie electrică și termică, ce se mai poate spune despre restul activității?', a declarat Dan Vasile, pentru AGERPRES.



Acesta a mai afirmat că unitatea este pe pierdere, ca de altfel toate termocentralele pe cărbune, pentru că peste 50% din costuri merg către certificatele de CO2, iar Complexul Energetic Oltenia este pe plus fiindcă primește ajutor de stat (a primit peste un miliard de euro în trei ani n.r.).



În urma demisiilor tablotierilor, activitatea de producție energie electrică a termocentralei se va opri, Electrocentrale Craiova putând funcționa eventual cu cazanele de abur industrial, care ar putea asigura căldură pentru Craiova la 30% din necesitate.



'Noi ne-am dat demisia, iar după 20 de zile de la data informării angajatorului, nu vom mai veni la serviciu. Deci pe 24 februarie grupurile vor fi oprite. Angajații societății vor declanșa greva generală în urma deciziei directorului general de a face concedieri fără dialog social cu sindicatele, inclusiv de a-i concedia pe directorii specialiști cu contracte nedeterminate, de a opri grupurile energetice și a băga societatea în insolvență. Ne-am săturat de specialiști în management. Operator în camera de comandă, cazan și turbină nu pot fi angajați de niciunde, fiindcă este vorba de alt tip de instalații. Chiar dacă ar aduce de la Turceni sau de la Ișalnița, deși nici ei nu au personal, fiindcă sunt în aceeași situație ca și noi: tot cu pensionari lucrează. Solicităm revocarea deciziei de concediere și să fie pus pe funcție domnul director Dan Vasile, specialist în domeniu cu peste 30 de ani de activitate, cu foarte multe contribuții profesionale pentru societate și conducând această instituție din funcția de director sucursală și director general în ultimii 12 ani. Vom opri butonul centralei, astfel municipiul Craiova cu toți consumatorii vor rămâne cu zero grade în calorifere', a declarat, pentru Agerpres, unul dintre angajații demisionari.

