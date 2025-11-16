Clipul surprins la fața locului a devenit viral, stârnind indignare și ironii în mediul online.

Demonstrația de promovare, inspirată de o campanie celebră, a luat o turnură neașteptată

Șoferul auto a încercat să reproducă o cascadorie realizată în trecut de un brand internațional: urcarea cu mașina a faimoasei „Scări a Raiului”, un traseu extrem de abrupt format din aproape 1.000 de trepte înguste care duc spre Peștera Tianmen. Încercarea, însă, nu a decurs conform planului.

Pe imaginile filmate miercuri se vede cum vehiculul reușește să avanseze până la jumătatea scării, însă pierde aderența pe porțiunea abruptă și alunecă înapoi, izbindu-se violent de o balustradă de protecție. Impactul a rupt o parte din parapet, provocând pagube vizibile.

Mașina a rămas blocată pe scări două ore

Potrivit presei locale, după coliziune vehiculul a rămas imobilizat pe trepte aproximativ două ore, timp în care accesul turiștilor a fost restricționat. Deși nu au existat victime, zona a fost închisă vizitatorilor pe 12 și 13 noiembrie pentru evaluarea pagubelor, accesul pe munte fiind posibil doar prin liftul panoramic.

Scara este renumită pentru configurația sa dificilă: trepte de aproximativ 30 de centimetri lățime și o pantă atât de abruptă încât chiar și pentru cei mai experimentați alpiniști reprezintă o provocare. Pentru o mașină, traseul este și mai periculos.

Compania își asumă vina și promite să repare monumentul

La o zi după incident, reprezentanții firmei chineze au emis un comunicat public de scuze, recunoscând că demonstrația a scos la iveală „probleme în protocoalele de siguranță”. Producătorul a anunțat că va suporta integral costurile de reparație a balustradei avariate și va acorda despăgubiri autorităților locale.

„Nu numai că am ales un loc turistic faimos ca locație de testare, dar nici nu am reușit să evaluăm suficient riscurile potențiale și am fost neglijenți în controalele detaliate. Ne cerem sincer scuze publicului și Zonei Pitorești Muntelui Tianmen pentru daunele cauzate”, au transmis reprezentanții companiei firmei de mașini.