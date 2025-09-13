Folclorul românesc a fost sursă de inspirație pentru mai multe case de modă. În urmă cu câțiva ani, Louis Vuitton a copiat ia din Mărginimea Sibiului, iar Muzeul Astra anunța atunci că va face demersuri la Comisia Europeană pentru protecția acestui element tradițional.

Pantofii Prada și legătura cu opincile românești

Mai nou, brandul italian Prada a prezentat o pereche de pantofi pentru femei „Antiqued leather pumps” , care prin culoare, formă, croială și textură seamănă izbitor cu opincile românești. Detaliile sunt atât de apropiate de tradiție încât sursa de inspirație devine evidentă.

Prețuri uriașe comparativ cu opincile tradiționale

Pantofii Prada sunt vânduți cu 1.150 de euro, în timp ce o pereche de opinci românești autentice din Avrig costă între 150 și 200 de lei. Situația a fost semnalată de „La blouse roumaine”, care a ridicat și întrebarea despre origine: „Ne-a fost semnalată o asociere pe care vă invităm să o comentați: pantofi Prada, aparent inspirați de opinci. Opincile nu sunt doar românești, ele se regăsesc în întreaga zonă balcanică. Ce opinie aveți? Așteptăm răspunsurile voastre.”

Controverse recente privind aproprierea culturală

Doar două luni în urmă, Prada a fost implicată într-o controversă similară în India, pentru că ar fi copiat designul sandalelor Kolhapuri fără permisiune. În urma acuzațiilor, brandul și-a cerut scuze și a trimis o echipă de negociere în India, însă rămâne neclar dacă se va materializa o colaborare reală.

Punctul de vedere al experților

Adrian David, profesor de istorie, creator de opinci și fondator al unui muzeu tradițional în Avrig, a analizat asemănările dintre opincile românești și pantofii Prada. „Uitându-mă la cele două fotografii, eu zic că este o asemănare destul de clară. Vârful pantofilor clar seamănă cu vârful opincii. Bulgarii au, de asemenea, opinci, dar vârful lor diferă. Aici pare inspirat din zona României. Și pintenul din spate este similar”, explică el.

„Din orice unghi te uiți la pantofi vezi o asemănare clară cu opinca noastră românească. Seamănă ca formă și coloristică. Asta arată că tradiția noastră populară are o valoare mult mai mare decât credem. Dacă Prada ar recunoaște public inspirația lor din portul românesc, ar fi o promovare pentru valorile și folclorul nostru”, a concluzionat Adrian David pentru Turnul Sfatului.

