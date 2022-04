Emilia Ilașcu are 74 de ani, dar necazurile prin care a trecut toată viața nu au doborât-o. Și-a pierdut locuința în urmă cu câteva zile, dar are speranța că singură va putea să o refacă.

„Am făcut foc că încă era frig afară, am făcut foc în sobă, cred că a picat o scânteie. M-am culcat pe la 23, dimineața a venit în casă un miros de fum puternic. Când am ieșit pe hol, deja ieșea fum afară. Nici țoale nu mai am, că au ars. O să stau într-un bordei, undeva. Nu-mi trebuie nici mâncare, nici somn, nimic. Trebuie să termin odată”, spune femeia.

La doar 34 de ani a rămas văduvă și și-a crescut singură cele două fiice. În urmă cu câțiva ani însă, una dintre ele a murit, iar patru nepoți au rămas în grija bătrânei și a rudelor. Cu o pensie de doar 1.000 de lei, pentru bătrâna din localitatea Șcheia, viața nu a fost deloc ușoară.

„Am rămas văduvă la 34 de ani cu doi copii. Am muncit cu ziua, că altă treabă nu aveam. Am fost gestionară un timp, când trăia soțul, pe urmă am muncit cu ziua, am crescut copiii, i-am dat la casa lor cum am putut, pe urma mi-am pierdut fata. Pensia mică, 1000 de lei”, a mai mărturisit bătrânica.

Reprezentanții unei asociații umanitare din Iași încearcă acum să o ajute pe bătrână și strâng bani din donații pentru a-i putea reface locuința.