Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este ultima sarbatoare din anul bisericesc. Noul an bisericesc incepe la 1 septembrie. Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul se praznuieste in fiecare an, la 29 august. In aceasta zi se tine post pentru a ne infrana asemenea lui Ioan Botezatorul, dar si pentru a nu fi ca Irod. Acesta, din cauza lipsei de masura, a cerut ca Salomeea sa danseze, iar ca rasplata i-a oferit capul Sfantului Ioan.