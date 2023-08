Mii de persoane au avut surpriza plăcută să beneficieze de o mică îmbogățire, chiar și temporară, datorită unei probleme tehnice apărute la o bancă irlandeză. În mod accidental, o eroare în cadrul aplicației online pentru serviciile financiare oferite de ”Bank of Ireland”, o bancă comercială din țară, a permis utilizatorilor fără sume suficiente în cont să transfere și să retragă sume de bani pe care nu le dețineau în realitate, potrivit News Sky.

Problema tehnică a facilitat transferarea de bani către Revolut și retragerea lor de la bancomate. Potrivit Independent.ie, unii utilizatori au afirmat că au reușit să acceseze chiar și 1.000 de euro (859 de lire sterline), cu toate acestea, banca a subliniat că limita zilnică de retragere este de 500 de euro (429 lire sterline). Diverse clipuri video care circulă pe social media prezintă scene cu cozi lungi la bancomatele din diverse orașe.

Bank error in “Ireland” allows people with very low bank balances to withdraw 1,000 euros in cash from ATMs.



Look at all those Irish people taking advantage of this error. pic.twitter.com/pkBXiHgR9n