Premiile puse în joc îi pot trimite pe norocoșii câștigători direct în liga milionarilor în euro, iar fiecare combinație extrasă reprezintă o șansă reală de a schimba totul peste noapte. Tragerile de joi au stârnit așteptări și entuziasm, iar fiecare bilet verificat devine un pas spre visul de a câștiga marele premiu.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 6, 16, 5, 48, 39, 49

Noroc: 2 9 4 0 2 1 9

Joker: 42, 8, 26, 7, 1 + 3

Noroc Plus: 7 0 4 6 4 0

Loto 5/40: 37, 23, 12, 15, 8, 30

Super Noroc: 0 9 9 2 9 3

Premiile puse în joc, demne de cele mai frumoase vise

La Loto 6/49, la categoria I, Loteria a pus la bătaie un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

Loto joi 28 august. Report uriaș la loterie: aproape 12 milioane de euro