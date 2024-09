„Am învățat în politică că de multe ori cuvântul doboară și nu zidește. Și vreau să vă spun ceea ce poate că mulți n-ați vrea să auziți, dar eu cred ceea ce spun.

Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de politică liberală. Libera inițiativă, investiții private, salarii motivante, oameni mulțumiți.

Nu le poți face decât într-un climat economic stabil.

Ne vom mișca într-o cu totul altă paradigmă, în viitor.

Dacă astăzi campioni sunt primarii care aduc fonduri europene în următorii 20 de ani, campionii vor fi cei care vor produce cele mai multe impozite din acțiunile economice.

Dacă vrem să dezvoltăm țara asta, avem nevoie de politici liberale.

Eu cred că sunt trei piloni importanți în lumea noastră liberală sau politică.

• Primul este să ai viziune și strategie pe termen mediu și lung.

• Al doilea este pragmatismul, seriozitatea și munca.

• Si al treilea să ai o strategie de comunicare.

Ce înseamnă pentru mine strategie și viziune? Haideți să ne gândim la un scenariu de genul următor: dacă acum 30 de ani oamenii politici importanți în țara asta aveau ideea să convingă poporul român să nu divizăm sau să nu atomizăm proprietățile funciare, să nu dărâmăm platformele industriale, să muncim mult mai mult ca românii să nu creadă că singura lor speranță este afară.

Să gândim astăzi pentru următorii 20 de ani.

Haideți să vedem cum vor trăi copiii noștri peste 20 de ani.

Cum reușim să dăm acest răspuns într-o strategie coerentă, cum va fi peste 20 de ani?

Trebuie să spunem oamenilor ceea ce îi doare.

Dacă astăzi vrem să dezvoltăm o activitate economică, o fabrică, o instituție, avem nevoie de oameni.

Din păcate, cei care au plecat din țara noastră cred că vor veni mai greu.

Românii, mai mulți copii nu vor face. Trebuie să ne gândim cum vom stabiliza forța de muncă pentru a dezvolta România.

Eu am câștigat la Botoșani dupa ce am venit în politică la propunerea domnului președinte Ciucă. Sigur că fezandat fiind de domnul Bolojan.

Am venit în politică nu pentru a urmări ceva special, ci pentru a da mai mult locului în care m-am născut.

Am câștigat în Botoșani, acolo unde toată matematica avea decât o singură soluție și vă spun, suntem aproape în aceeași paradigmă astăzi și ca putere politică și ca funcție de președinte.

Războiul poate fi câștigat doar dacă noi credem fiecare din noi că avem această forță de schimbare.

Dacă nu vom reuși să câștigăm aceste alegeri, să avem o amprentă liberală la nivel de guvernare și un președinte liberal, în persoana domnului Nicolae Ciucă, vor fi blestemați 4 ani și poate mai mult.

Nu există altă variantă.

Când am fost cu domnul Nicolae Ciucă în teritoriu și a vorbit cu oameni, toți au venit după și au spus: Doamne, ce om grozav. Dar trebuie să-l facem cunoscut.

Culmea este că, în matematica noastă de astăzi, niciun alt candidat nu se poate compara cu domnul președinte, dar niciunul. Și nu vorbim de pregătire, de școală, de minciuni. E adevărat că liderii care livrează entuziasm , livrează speranță, foarte multe adunate în tot felul de neadevăruri, să dai casă cu 30.000 euro.

Când livrezi pragmatism, când livrezi seriozitate, când livrezi muncă, de care are nevoie poporul roman, trebuie să o împachetăm bine, altfel lumea nu ne urmează.

Cred cu desăvârșire că putem câștiga aceste alegeri.

Domnul Nicolae Ciucă e un om care crede în oameni, care iubește familia, care iubește țara. Și are ceva în el omenesc. De asta cred și îl susțin cu toată tăria”, a declarat Iftime.