Noi stenograme în dosarul azilelor groazei. Patronii știau din timp când urmează să vină controlul. Potrivit procurorilor DIICOT, angajații de la azilele groazei erau anunțați din timp de verificări fie de Ștefan Godei, fie de fratele acestuia.

GODEI DANIEL: Da, Sandu!

SANDU: Dacă e să vină ăia deschid poarta sau?

GODEI DANIEL: Ăia cine?

SANDU: Păi mi-a zis Ştefan că m-a sunat mai devreme … mutat băncile alea …

GODEI DANIEL: Păi suni, dar le deschizi, n-ai ce să faci.

SANDU: Da?

GODEI DANIEL: Băgaţi şi voi acolo, vedeţi să fie cum trebuie p-acolo.

SANDU:Păi am făcut curat.

GODEI DANIEL: Te-a sunat Ştefan că vine?

SANDU: Da.

GODEI DANIEL: A Ok. Hai c-ajung...

SANDU: Am mutat băncile, am mutat alea, am lăsat decât băncile alea

GODEI DANIEL: Foarte bine, foarte bine.

SANDU: Bine, bos!

GODEI DANIEL: Sus să se urce ăştia să mai dea şi ei cu parfum p-acolo, să aerisescă

un pic

SANDU: S-au urcat, acum au coborât.

GODEI DANIEL: Să nu mai miroasă a mort p-acolo.

Același lucru se întâmpla și în momentul în care rudele pacienților veneau în vizită. Bătrânii erau spălați, hrăniți și îmbrăcați cu haine curate.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Trebuie să faci la 4 ce ți-am zis

GODEI DANIEL: Da. Și care-i treaba?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Că m-a sunat de la AJPIS că vin săptămâna asta ca să ...

pentru licența finală

GODEI DANIEL: Săptămâna asta?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da.

GODEI DANIEL: Ok. Uite, astăzi asta o să fac. Opresc pe Sandu...

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da.

GODEI DANIEL: Și-l pun să urce sus cu Alina să dea toate alea.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Ok

GODEI DANIEL: Să scoată, să pună, să pună fețe noi, să fie curat giugiuc.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da.

GODEI DANIEL: Da. Îi mai dau și din alea ceva. Alea nu le-am dat.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da. Da.

GODEI DANIEL: Astea de le-ai adus tu

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Dă-i să schimbe ce e vechi. Tot. Tot. Tot.

GODEI DANIEL: Da. Da. Da. Și le arunc pe alea sau le pun deoparte?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Pune-le deoparte.

GODEI DANIEL: Ok. Bine.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Bine. Hai.

Schema caracatiței cu legături la nivel înalt la nivel înalt în dosarul azilelor groazei a fost prezentată în exclusivitate de Realitatea PLUS. Este vorba despre "coincidențe" care pot pune într-o altă lumină ancheta legată de transferul de bolnavi de la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca către centrele din Ilfov, în condițiile în care acestea nu aveau nici personal, nici dotare de specialitate.

Un personaj cheie este Doru Iacobuș, în prezent șef de cabinet al Consiliului Județean Ilfov și, potrivit unor dezvăluiri făcute de Anca Alexandrescu, omul de încredere al președintelui CJ, Hubert Thuma.

Același Iacobuș este și membru în Consiliul de administrație al Spitalului de psihiatrie "Eftimie Diamandescu" de la Bălăceanca, unde a ajuns la scurt timp după ce s-a pensionat din funcția de șef al Poliției de Ilfov.

O altă coincidență remarcată de jurnalista Ionela Arcanu este că actualul șef al poliției ilfovene, comisarul șef Cristian Perșinaru, este finul lui Iacobuș. Realitatea Plus a încercat să-i contacteze pe cei 2, dar nu a primit niciun răspuns.

În această conjunctură, rezultatele verificărilor DGASC Ilfov la centrele cu nereguli ajungeau pe circuit instituțional și la Iacobuș, ca șef de cabinet al șefului CJ Ilfov, dar și ca membru în CA al spitalului de psihiatrie.

Citește si: Dezvăluiri incendiare. Cine e Doru Iacobuș, protejatul lui Hubert Thuma și cum și-a rotunjit veniturile uriașe

Gabriela Firea și-a dat demisia din Guvern, după scandalul căminelor groazei