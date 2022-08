„Domnule Thuma, e doar inceputul astăzi, eu lucrez, cercetez. Ne vedem și duminică seară, vă dedic o bună parte din emisiune”, a reamintit Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a afirmat, miercuri seară, la Culisele statului paralel, că Hubert Thuma „are un director de cabinet, modest, dar a crescut frumos. L-a pus și în Compania aeroporturilor. Am spus ca increngaturile sunt mari. Acest mod, modest pana la un anumit moment, a reusit sa cumpere din agoniseala lui un teren, de un sfert de milion. Puțin, e maruntis. Băieți, suntem pe urmele voastre!”.

„După ce a vândut acel teren din Otopeni cu un sfert de milion de euro. Dar de ce tine Thuma sa-l puna la Compania de aeroporturi? Fiind omul lui Thuma, nu intâmplator a ajuns in Consiliul de Administrație”, a mai observat Anca Alexandrescu.

„A fi șef al Poliției Naționale e o demnitate. Daca ar fi mai tanar, orice politist si-ar dori sa fie sef la Ilfov. Sa fii politistul care controleaza toata evaziunea fiscala din România”, a declarat jurnalistul Mihai Belu.

Anca Alexandrescu a anunțat că i-a contactat pe Doru Iacobuș și pe Hubert Thuma, pentru această ediție a emisiunii Culisele statului paralel, dar aceștia nu au răspuns.

„I-am contactat. Le-am spus cu lux de amanunte despre ce vorbim în această seară. Și dl Iacobuș, și dl Thuma. Nu vor să ne răspundă. I s-a transmis mesaj ,a fost contactat, dar nu a raspuns”, a precizat Anca Alexandrescu.

„Mi se pare ca e așa o zbatere a banilor, in 2020, in pandemie, hai sa iasa banii la suprafață. Mie mi se pare de noapte am intii sa iei un om cu o asemneea valoare sa i dai 3 lei de la 5 lei de la nu stiu ce comisie in care sa l numesti. Pentu că după ce ești șef la IPJ Ilfov in mod normal nu ar mai trebui să te ocupi de niște mărunțișuri de acest gen. Cu aeroportul e altă poveste, sunt alte implicații, alte socoteli. Dar acum sunt curios că dacă nu se făcea emisiunea asta poate vedeam cui a vândut și următoarele terenuri din Otopeni. A luat unul... E clar acum, că cu un sfert de milion altfel justifici banii, de la salariul de 1.000 de lei pe luna”, a mai comentat jurnalistul Mihai Belu.

„Acolo în Ilfov un sfert de milion de euro e mărunțiș pentru băieții de acolo...”, a adăugat Anca Alexandrescu.

„Omul era renumit la combinații de când era șef la Economic la Ilfov”, a spus jurnalistul Dan Ionescu.

„Dar nu avem probe in sensul acesta”, a intervenit Anca Alexandrescu.

„Vorbim in general. Mi se spune că ce am dat noi la televizor nu este nici 10 la sută din ce are. Este multimilionar, are afaceri imobiliare. Își punea subordonații să strângă zeciuiala de la sute de firme din Ilfov”, a continuat Dan Ionescu.

„Vorbim pe probe, pe declarații de avere... Să ne aducă probe. Nu avem dovezi, hai să aducem probe”, a intervenit din nou Anca Alexandrescu.

„O să aduc dovezile. Cazul a fost documentat și a fost protejat de un procuror pe care eu cred că-l cunosc”, a adăugat Dan Ionescu.

„Eu am fost dezamăgit. Casă, trăia modest. Nu răzbătea nimic, am văzut și polițiști din ăia cu casa de dădeai pe Google Maps să ajungi la capătul gardului. S-a menținut in niste limite de-ai fi zis ca, săracul, traieste din mia aceea de euro”, a mai declarat Mihai Belu.

„Înțeleg că actualul șef de la IPJ Ilfov este finul lui Iacobuș. În familie. Moștenire, așa, in familie”, a mai spus Anca Alexandrescu după ce a văzut mesajele primite de jurnalistul Dan Ionescu despre Doru Iacobuș.

„Și la CJ. Vicepreședintele e fiul fostului președinte al CJ, Cristache Rădulescu, acolo la Ilfov totul este pe mostenire, pe familie. Petracje a avut mai multi nași... Al doilea naș e celebrul doctor, de care vom vorbi duminica seara, care dadea acele certificate false interlopilor. Din acel dosar celebru, cu procurorul. O sa vorbim curand. Ne vin documente. Am intrat in posesia unor documente. (...)

E cu nași, fini peste tot, soții, fiice, amante, neveste totul e pe bază de...”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„De clan. Mai sunt ăia de pun trei nași și au blocat cinci institutii”, a adăugat Mihai Belu.

„La Ilfov acolo este borcanul cu miere?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Este butoiul cu miere, funcția asta e a doua cea mai importantă de sef al politiei. În structura din MAI ai secretarul de stat pe ordine publică, șeful Poliției, șeful de la Ilfov. Ăla acolo are 30% din economia țării, trece prin județul Ilfov”, a concluzionat Mihai Belu.