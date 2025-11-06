Anunțul a fost făcut joi de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a precizat și cuantumul amenzilor pentru cei care hrănesc animalele sălbatice: între 10.000 și 30.000 de lei.

Decizie așteptată de luni întregi

„Am trecut prin guvern o lege așteptată, o ordonanță de urgență așteptată de altfel de foarte multe luni. Aș putea spune că este o problemă cu care România se confruntă de ani de zile. Încercăm să găsim o soluție echilibrată în sensul în care România are și o biodiversitate pe care trebuie să o protejeze, în același timp trebuie să protejăm această biodiversitate ținând cont și de siguranța cetățenilor. Legea pe care am propus-o astăzi vine ca o soluție de compromis în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualității în afara intravilanului, dar în momentul în care un urs vine în intravilan, unde ai o populație și o aglomerare foarte mare a populației și unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, aici vom scoate condiția gradualității în sensul în care comisia pentru situații de urgență care se întrunește va putea să decidă dacă are loc intervenția prin alungare, prin relocare sau prin împușcare”, spune Diana Buzoianu.

Poliția Locală, parte din comisiile de intervenție

Ministrul Mediului a explicat că ordonanța modifică și componența comisiei care decide asupra intervențiilor, pentru a permite reacții mai rapide. „Am introdus, de asemenea, și Poliția Locală, făcând parte din această comisie. În momentul în care jandarmeria, de exemplu, reprezentanții jandarmeriei, nu sunt pe lângă localitatea respectivă, pentru că am avut cazuri în care au fost discuții inclusiv de o oră, două ore, până când au putut să fie prezenți cu toată graba posibilă reprezentanții jandarmeriei. În două ore, de exemplu, sau într-o oră, deja intervenția nu mai are sens și atunci am propus ca, pentru siguranța publică, acest loc din comisie să poată să fie ocupat, dacă există un reprezentant al Poliției Locale, să poată reprezentatul Poliției Locale să intervină în această comisie.”

Alertă de urs în Bistrița-Năsăud. A fost emis un mesaj RO-Alert, după ce animalul sălbatic și-a făcut apariția într-o grădină

Amenzi mari pentru cei care hrănesc urșii

Diana Buzoianu a anunțat și introducerea unor definiții clare în legislație, pentru a permite aplicarea sancțiunilor. „Am prevăzut pentru prima dată și definiția hrănirii urșilor, și, de asemenea, și definiția ursului habitat. Este, practic, o necesitate pentru a putea să avem această contravenție de hrănire a urșilor, pe care am sanționat-o cu un amendă între 10.000 și 30.000 de lei”, a adăugat ministrul.

Studiu național despre populația de urși, finalizat la sfârșitul lunii noiembrie

Diana Buzoianu a precizat că, separat de această ordonanță, Ministerul Mediului va finaliza în curând un amplu studiu referitor la populația de urși din România. „Acest studiu va fi făcut în baza unor probe ADN, care au fost colectate în ce puțin ultimii doi ani de zile. Acest studiu va veni la pachet și cu o hartă oficială pe zone în România. Harta care va spune și care sunt zonele de risc, pentru că s-au făcut analiza și se va face analiza, practic, pe zonele care au avut loc incidente între urși și oameni. Și în baza zonării realizate de acești experți, vor fi propuse și măsurile necesare de intervenție.”

Cotele de intervenție vor fi stabilite științific

Ministrul a explicat că discuțiile privind stabilirea cotelor vor fi reluate abia după publicarea rezultatelor studiului. „Discuția pe cote, din punctul meu de vedere, va trebui să fie purtată după anunțul acestui studiu, care se va întâmpla la finalul lunii noiembrie. Deci în câteva săptămâni vom ști exact numărătoarea urșilor, dar și împărțirea populației urșilor pe zonele din România. Lucru care ne va permite să facem în sfârșit cote și să stabilim cote științific, cu experții la masă, astfel încât să nu mai fie o discuție doar între diverse opinii ale unor grupuri de interese”, a conchis Buzoianu.

Un pui de urs a rămas cu capul blocat într-un rezervor. Salvamontiștii au intervenit de urgență