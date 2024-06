De la ora 22:00, Realitatea Plus transmite cea mai amplă analiză a rezultatului votului. Vom avea exit-polL-ul Avangarde și sondajele Curs și Insomar, în exclusivitate pentru dumneavoastră. Veți afla primii de la Realitatea Plus cine sunt marii câștigători ai acestor alegeri și cine a pierdut. De la sediul Avangarde, jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru urmărește oră de oră evoluția procesului de votare și vine cu cele mai proaspete informații.