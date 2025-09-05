Băiețelul de 6 a fost răpit din București iar apoi a ajuns în Bulgaria, pe aeroportul din Ruse, de unde a decolat spre Italia cu un avion privat. Fostul căpitan al armatei SUA a pus la cale operațiunea care l-a costat 40.000 de euro și a implicat mai mulți experți, printre care un veteran britanic specializat în astfel de acțiuni și un instructor de zbor cu ajutorul căruia a transportat copilul.

Mama băiețelului este disperată și spune că trăiește un coșmar. „Mi-a furat copilul ca un 007, l-a dus fără documente cu un avion privat”. În prezent, mama își poate vedea copilul doar prin apeluri video, o dată pe săptămână.

În paralel, bărbatul și-a motivat decizia pe baza unei hotărâri a unui tribunal italian care a încredințat custodia exclusiva a copilului către militarul american. Acesta susține că a făcut totul pentru viitorul copilului, care deja începuse să spună că nu-l mai recunoaște ca tată.