Informația a fost frunizată la finalul audierilor maraton care au avut loc la Parchet, în cursul zilei de duminică, chiar de administratorul blocului.

Acesta a susținut atât în fața presei, cât și a anchetatorilor, că reprezentanții firmei recomandate de Distrigaz sunt cei care au rupt sigiliul pus inițial de cei de la Distrigaz și că din această cauză s-a produs tragedia.

Pe aceeași variantă a mers și un alt locatar care a fost audiat duminică de procurori.

Astfel, ipoteza conform căreia o firmă privată recomandată de Distrigaz este cea care a îndepărtat sigiliul prinde contrur.

Momentan, reprezentanții acestei companii nu au fost audiați, deoarece oamenii legii încă ridică de la Distrigaz documente care să suțină această variantă.