Noi detalii despre explozia din Rahova. Administratorul blocului: Firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul

Noi detalii ies la iveală în cazul exploziei care a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova. Administratorul blocului în care a avut loc tragedia susține că reprezentanții firmei private recomandate de Distrigaz ar fi rupt sigiliul. 

Informația a fost frunizată la finalul audierilor maraton care au avut loc la Parchet, în cursul zilei de duminică, chiar de administratorul blocului. 

Acesta a susținut atât în fața presei, cât și a anchetatorilor, că reprezentanții firmei recomandate de Distrigaz sunt cei care au rupt sigiliul pus inițial de cei de la Distrigaz și că din această cauză s-a produs tragedia. 

Pe aceeași variantă a mers și un alt locatar care a fost audiat duminică de procurori. 

Astfel, ipoteza conform căreia o firmă privată recomandată de Distrigaz este cea care a îndepărtat sigiliul prinde contrur. 

Momentan, reprezentanții acestei companii nu au fost audiați, deoarece oamenii legii încă ridică de la Distrigaz documente care să suțină această variantă. 