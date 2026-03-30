De la cabinetul senatorial la ambiții parlamentare

Punctul de plecare al acestei colaborări a fost, conform senatorului, unul bazat pe încredere și dorința de a-i oferi tânărului o nouă șansă în viață. Peia relatează că i-a oferit acestuia un post de curier la cabinetul său personal de senator, considerând că acest rol îi va oferi nu doar un statut, ci și o perspectivă asupra vieții publice. În acest context, tânărul și-a manifestat interesul de a candida la funcția de senator sau deputat.

Răspunsul mentorului său a fost unul pragmatic, subliniind că, dincolo de studiile formale, esențială în politică este capacitatea de a observa și de a învăța din mecanismele puterii. „Stai și înveți, observi ce fac ceilalți parlamentari și vei ajunge pregătit”, l-ar fi sfătuit Peia, încurajându-l să facă pasul spre arena electorală.

Brandingul electoral și logistica semnăturilor

O etapă crucială în pregătirea candidaturii a fost adaptarea identității administrative la notorietatea din mediul online. Senatorul explică faptul că l-a sfătuit pe Alex să își adauge oficial numele de „Macaveli” în actele administrative, deoarece publicul îl cunoștea sub acest pseudonim, nu sub numele real. Deși decizia a fost amânată până în luna august, demersurile au fost finalizate în cele din urmă, inclusiv prin obținerea unui cazier judiciar curat din Italia.

Campania propriu-zisă a beneficiat de un suport logistic intens. Pe lângă crearea unui site dedicat, s-a format o echipă de aproximativ 40 de oameni care a activat atât pe teren, cât și în spațiul virtual. Senatorul susține că deține filmări care atestă procesul de strângere a semnăturilor, menționând că listele au fost răspândite pe rețelele de socializare și prin intermediul WhatsApp-ului, mulți susținători aducând teancurile de semnături direct la sediul Senatului.

Întâlnirea cu George Simion și miza unității suveraniste

Momentul de cotitură al campaniei a avut loc pe data de 6 noiembrie, când Macaveli a fost invitat la o discuție de către liderul AUR, George Simion. Subiectul central al întâlnirii a fost necesitatea unificării forțelor suveraniste pentru a evita fragmentarea voturilor. Simion i-ar fi propus tânărului candidat să renunțe la cursă în favoarea unui singur candidat comun al mișcării.

Ninel Peia relatează că, imediat după discuție, Macaveli a părut convins de justețea acestei strategii, considerând că George Simion are dreptate și că o retragere strategică îi va salva credibilitatea în fața electoratului suveranist, evitând riscul de a fi perceput ca un factor de divizare. Mesajele ulterioare confirmau faptul că tânărul era mulțumit de decizia de a prioritiza unitatea mișcării.

Orizonturi noi între politică și showbiz

În ciuda implicațiilor politice, traiectoria lui Macaveli pare să se diversifice. Senatorul a precizat că nu s-a pus niciodată problema ca acesta să renunțe la candidatură în favoarea altcuiva prin presiuni, ci a fost o alegere asumată pentru a nu fractura curentul suveranist. În același timp, Peia a menționat că tânărul este interesat să își continue activitatea și în zona de showbiz.

Există planuri pentru proiecte media viitoare, senatorul menționând chiar ideea înființării unei televiziuni axate pe cancan și divertisment. În viziunea sa, Macaveli deține potențialul de a performa în acest domeniu, iar experiența acumulată în campanie, combinată cu notorietatea sa, îi oferă o bază solidă pentru a explora noi oportunități în industria spectacolului, fără a abandona complet legăturile cu scena publică.