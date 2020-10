Nicușor Dan, invitatul lui Oreste Teodorescu la Jocuri de Putere, în această seară

Trebuie sa fii cel puțin naiv, sau sa nu fi petrecut prea mult timp in mediul politic toxic de la noi, sa nu înțelegi ca tot tărăboiul mediatic și mega campanie de autovictimizare a perdanților de la PSD au vreo legatura cu localele! Nici vorba... miza e mult mai sofisticata decât derularea cu accente ușor isterice...Pierderea Bucureștiului și a majoritaritatilor din consiliile dominate pana acum copios de baronii locali le oferă liderilor de la Kiseleff o singura varianta de război electoral pentru alegerile generale: încetarea disensiunilor dintre grupările interne, securizarea propriului bazin electoral, întărirea alianțelor și cel mai important ocuparea agendei publice cu scandaluri menite sa-i compromită pe câștigătorii de la Pnl, Usr Plus și Pmp...iar pentru asta au nevoie de câteva narațiuni psiho emoționale puternice gen: ”suntem un partid naționalist patriotic intr-o colonie occidentala și de aceea forte oculte franco-germano-americane ne bagă liderii la pușcărie și ne fraudează alegerile”. Acesta va fi noul scenariu in care PSD și Uriașul lor aparat de propaganda mediatica vor arunca România pana la ultimul scrutin din Decembrie, sau când va fi...

Întrebarea la care vor Răspunde in prima parte Oana Stanciulescu, Bogdan Comaroni și Dan Bucura este dacă tot partidul cu trandafirii ofiliți va plonja sinucigaș pe aceasta panta, sau a mai rămas cineva rațional pe acolo sa impună rapid o schimbare radicala de macaz, Menținând PSD pe linia unei minime frecventabilitati!

In partea a doua, Nicușor Dan ne va explica cum vede colaborarea cu fiecare sector, ce a găsit in primărie din moștenirea doamnei Firea și care sunt marile proiecte ale noului București!