”M-am întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu Numan Kurtulmuş, Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. Dialogul nostru a reconfirmat prietenia durabilă și Parteneriatul Strategic care leagă România și Turcia încă din 2015.
Stabilitatea regională și securitatea la Marea Neagră au constituit principalele subiecte ale discuțiilor. Ca aliați NATO și state riverane Mării Negre, țările noastre poartă o responsabilitate specială pentru menținerea păcii în această regiune de importanță strategică, mai ales în contextul conflictelor în curs din Ucraina și Orientul Mijlociu. Un exemplu concret în acest sens este cooperarea noastră în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
Șeful statului a subliniat că ”discuțiile au reconfirmat, de asemenea, soliditatea parteneriatului nostru economic. Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene și suntem hotărâți să valorificăm pe deplin potențialul acestei relații”.
”Comunitatea turco-tătară din România și comunitatea românească din Turcia atestă legăturile profunde dintre cele două poporare și reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul parteneriatului nostru.
Sunt încrezător că schimbul de opinii de astăzi va da un nou impuls cooperării noastre în toate domeniile”, a conchis președintele României.