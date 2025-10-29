Nicușor Dan încalcă din nou legea. Acuzații fără probe la adresa lui Călin Georgescu

Președintele s-a bazat pe presupuneri și suspiciuni generaliste
Nicușor Dan se implică fără jenă în dosarul lui Călin Georgescu! De pe cea mai înaltă poziție din statul român, președintele îi aduce acuzații grave liderului suveranist fără să prezinte vreo probă. Nicușor Dan spune că e sigur că partea importantă a campaniei lui Georgescu a fost coordonată din Moscova, dar și că în spatele său s-ar fi aflat o rețea de români. 

Într-un interviu pentru o publicație online, șeful statului a afirmat că autoritățile știu modul în care s-au influențat rețelele de socializare.

"Știm că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenții de publicitate care au plătit pentru publicitate online — avem dovada că ele se duc în Rusia.  (...) Lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. Știm compania care a făcut-o. Nu știm cine a plătit-o și cât a costat.

Întrebare: Dar știm că toate ițele acestea, toate firele, duc la Kremlin?

N.D.: Știm că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Fie conturi, rețele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. E posibil ca, pe alegerile din România, să fi fost — și cumva există suspiciuni — o rețea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu. 

Întrebare: Dar totuși, ca președinte al statului, puteți afirma cu siguranță că o parte din acești oameni sunt conectați la Moscova? Pot afirma 100% că parte

N.D.: a importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova."