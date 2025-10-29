Într-un interviu pentru o publicație online, șeful statului a afirmat că autoritățile știu modul în care s-au influențat rețelele de socializare.

"Știm că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenții de publicitate care au plătit pentru publicitate online — avem dovada că ele se duc în Rusia. (...) Lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. Știm compania care a făcut-o. Nu știm cine a plătit-o și cât a costat.

Întrebare: Dar știm că toate ițele acestea, toate firele, duc la Kremlin?

N.D.: Știm că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Fie conturi, rețele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. E posibil ca, pe alegerile din România, să fi fost — și cumva există suspiciuni — o rețea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu.

Întrebare: Dar totuși, ca președinte al statului, puteți afirma cu siguranță că o parte din acești oameni sunt conectați la Moscova? Pot afirma 100% că parte

N.D.: a importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova."