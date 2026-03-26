„Nu suntem deloc acolo. Şi am spus, repet, în discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat dacă ar putea desemna un premier dintr-o eventuală alianţă PSD-AUR sau PNL-AUR.

Referitor la tensiunile interne apărute în coaliţie, inclusiv la discuţiile privind rolul lui Ilie Bolojan, preşedintele a subliniat din nou că actuala formulă de guvernare trebuie menţinută. „Aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună”, a adăugat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: „În secunda în care primim motivarea CCR, promulg legea bugetului de stat”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va promulga legea bugetului de stat pentru 2026 imediat ce Administraţia Prezidenţială va primi motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR) privind respingerea contestaţiilor formulate de AUR.

„Constituţia mă obligă să primesc motivarea Curţii Constituţionale. Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni. În secunda în care vine motivarea Curţii Constituţionale promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autorităţile publice ca ea să intre... ştiţi că ea intră vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial. E important pentru ei ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie”, a precizat Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că promulgarea legii reprezintă „o formalitate” în acest moment şi că documentul va fi promulgat în forma actuală, imediat după primirea motivării CCR.

Curtea Constituţională a anunţat, joi, că a respins sesizarea depusă de AUR privind proiectul bugetului de stat pe 2026, precizând că legea a fost adoptată cu respectarea Constituţiei. Judecătorii au menţionat că aspectele vizând modul de elaborare şi construcţie a bugetului ţin de „opţiunea şi oportunitatea legislativă”.

CCR a clarificat, de asemenea, că avizele Consiliului Legislativ şi ale Consiliului Economic şi Social sunt obligatorii doar pentru forma iniţială a proiectului de lege, nu şi pe parcursul dezbaterilor parlamentare, unde solicitarea unor avize suplimentare rămâne la latitudinea Parlamentului.