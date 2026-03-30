”Aşa cum Coaliţia de Voinţă, vorbim de Ucraina, a lucrat în mod consistent şi are planuri de acţiune, care presupun însă o încetare a focului, exact acelaşi lucru se conturează în ceea ce priveşte Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Nicuşor Dan.

Liderul de la Cotroceni a explicat că, deşi sunt făcute planuri pentru o intervenţie în zonă, după încetarea conflictului, ”nu suntem încă acolo”.

”Sunt ţările care s-au angajat să facă asta (acţiuni de deminare – n.r.), în beneficiul lor şi a economiei mondiale, care au început să facă planuri şi scenarii pentru momentul în care o să fie o încetare a focului. Nu suntem încă acolo”, a mai spus Nicuşor Dan.

Pe data de 20 martie, preşedintele anunţa că România se alătură Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei în eforturile de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz.

”România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, dădea asigurări atunci șeful statului.