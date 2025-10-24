„Din punctul meu de vedere, a făcut foarte bine salutându-i pe acei oameni, chiar dacă l-au huiduit”, a declarat primarul PNL de Oradea, Florin Birta, comentând incidentul de la Iași, la un post TV.

Culmea este că tot un liberal, deputatul Alexandru Moraru, l-a reclamat pe Călin Georgescu la Parchetul General pentru un gest similar celui schițat de Nicușor Dan, afirmând că este un salut legionar și că liderul suveranist ar fi transmis „o declarație de război simbolică împotriva valorilor democratice”.

Presiune uriașă pe justiție pusă de executantul sistemului. Fratele ambasadorului român în SUA a depus pângere penală împotriva lui

Călin Georgescu a depus petiții la CSM împotriva lui Nicușor Dan și a lui Alexandru Muraru. Acuzații grave de ingerințe în justiție - DOCUMENTE