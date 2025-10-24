Nicușor Dan a schițat același salut pentru care Călin Georgescu a fost reclamat penal, însă nimeni nu s-a sesizat- VIDEO

Episod controversat în timpul vizitei la Iași a lui Nicușor Dan. Șeful statului a schițat, în direcția mai multor oameni care îl huiduiau, același tip de salut pentru care liderul suveranist Călin Georgescu s-a ales cu un denunț penal, pe motiv că ar fi un gest tipic mișcării legionare. În cazul lui Nicușor Dan, nimeni nu s-a sesizat, iar un politician liberal chiar i-a lăudat atitudinea.

„Din punctul meu de vedere, a făcut foarte bine salutându-i pe acei oameni, chiar dacă l-au huiduit”, a declarat primarul PNL de Oradea, Florin Birta, comentând incidentul de la Iași, la un post TV.

Culmea este că tot un liberal, deputatul Alexandru Moraru, l-a reclamat pe Călin Georgescu la Parchetul General pentru un gest similar celui schițat de Nicușor Dan, afirmând că este un salut legionar și că liderul suveranist ar fi transmis „o declarație de război simbolică împotriva valorilor democratice”.

