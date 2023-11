„PNL are capacitatea, are voinţa, resursa umană, are realizările şi are perspectiva pentru a merge pe forţe propii în anul electoral 2024 (...) Doamnelor şi domnilor, avem istorie, ne mândrim cu ea, este datoria noastră acum să facem istorie şi să facem istorie nu pentru noi, ci pentru copiii noştri, pentru nepoţii noştri, pentru generaţiile viitoare, pentru România. Iar istoria se face prin fapte nu prin vorbe, se face de către cei care îşi asumă să meargă în faţa oamenilor, să le vorbească, să le ceară votul şi ulterior să pună în practică ceea ce au promis”, a declarat Nicolae Ciucă, sâmbătă.

”PNL are setul de valori şi virtuţi despre care vorbim de fiecare dată şi pe care încercăm să le împărtăşim, uneori este necesar să ni le reîmpărtăţim şi nouă pentru că de aceea, prin noi înşine ne-am propus să facem ceea ce vrem să facem. Din acest set de valori, legate de familie, de credinţa în Dumnezeu, de patritotism, de tot ceea ce însemană iubirea de şară, de neam, sunt valori ale PNL, valori care trebuie să fie transpuse ăn practică prin virtuţiile fiecăruia dintre noi, prin a avea curajul să vorbim despre ele, prin a avea deschiderea şi tenacitatea şi demnitatea şi onoarea şi empatia şi entuziasmul şi tot ceea ce ţine de comportamentul unui om firesc, unui om normal, în relaţie cu ceilalţi oameni pe care vrea să îi reprezinte şi în faţa cărora s-a angajat că va face ceva”, a precizat Nicolae Ciucă.

”Pentru că am vorbit de pensii, PNL a mărit pensiile de 3 ori de când este la guvernare. De două ori efectiv pe mandatul subsemnatului şi am mărit pensiile de la 1265 de lei, e vorba de punctul de pensie, la 1785 de lei. Nu poate cineva să ne acuze că noi nu am vrut să mărim pensiile, noi am vrut să avem curajul să ieşim în faţa oamenilor şi să ne asigurăm că există fondurile necesare şi sustenabilitate pentru anvelopa necesară Casei de Pensii. Am vrut să înţelegem ce însemană acest 40 la sută. Sper să nu ne legăm prea mult de 40 la sută, deşi suntem în post, 40 la sută este o cifră biblică, este vorba de anii petrecui în deşert, este vorba despre 40 de mucenici şi aşa mai departe, cine ştie unde om mai ajunga cu cifra 40. Ar fi bine să putem să mărim de fiecare dată punctul de pensie cu 40 la sută. Important e să avem banii aceea, şi pentru a avea banii aceea, noi, în calitate de responsabili, trebuie să avem garanţia că nu ne ducem în faţa oamenilor să le spunem vă mărim pensiile acum că urmează an electoral şi după ce se termină anul electoral vom vedea noi ce facem. Nu, trebuie să ne asigurăm că aceşti bani sunt şi că pensonarii merită aceste măriri de pensie, se va întâmpla şi nu există niciun fel de dubiu ca PNL să se fi gândit măcar să nu asigure mărirea pensiilor, eliminarea inechităţilor din sistemul de pensii”, a declarat Nicolae Ciucă.