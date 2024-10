„Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofiţer al Armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist, ca atare, până în 1989 asta a fost, pentru toţi militarii Armatei Române, toţi cei care am absolvit şcoala militară”, a spus Nicolae Ciucă, la un post TV.

„Nu am ce să ascund, a fost obligatoriu. Am terminat Şcoala Militară cu media 9,69, al şaselea în promoţie şi asta a fost situaţia. Dar nu am fost niciodată comunist (...) Am fost ofiţer de carieră, mi-am văzut de cariera mea şi nu îmi pare absolut deloc rău de ceea ce am făcut în carieră”, a mai afirmat Ciucă.

„Probabil domnul Ciolacu se aştepta să spun altceva, eu nu voi minţi niciodată, nu sunt ca ei”, a adăugat preşedintele PNL.