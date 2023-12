”Am asumat guvernarea cu Partidul Social Democrat şi am fost prim-ministru, a trebuit să-mi asum această chestiune, recunosc şi nu-mi pare rău. Accept orice critică pe această chestiune, dar nu a existat nu a existat altă soluţie la vremea respectivă, pentru că, şi aici ajungem la simpla aritmetică parlamentară, cifrele nu arătau altfel. Dacă PNL avea şi în alegerile parlamentare acelaşi scor cu cel de la alegerile locale, atunci fraţilor, nu aveam astăzi această discuţie. Şi atunci am văzut care erau tendinţele de evoluţie a situaţiei de securitate, atunci am văzut care erau primele efecte de după pandemie în ceea ce priveşte impactul pe economie în general, apăruse criza energetică cu preţurile la energie care o luaseră razna încă din vara, toamna anului 2021 şi a trebuit să facem acest construct politic, această coaliţie pentru guvernare”, a spus preşedintele PNL despre coaliţia cu PSD. Nicolae Ciucă a continuat: ”E o coaliţie de guvernare, nu stă nimeni cu nimeni în cameră, cu atât mai puţin în pat. Chestiunea cu patul e dificilă, pentru că am fost la un moment dat trei şi era posibil să n-avem loc, în cameră încăpem şi este posibil la un moment dat să fim chiar mai mulţi, într-o astfel astfel de construcţie. Ca atare tot ceea ce s-a reuşit atunci a fost să asigurăm stabilitate ţării să trecem ţara prin toate aceste crize succesive şi am făcut-o cu loialitate, onestitate, echilibru şi am fost cu un partener cât se poate de corect în ceea ce a reprezentat această coaliţie la guvernare. Foarte multă lume poate spune, domnule, dar nu aşa se face politică. Se poate face politică şi aşa, pentru că prin această onestitate şi această responsabilitate şi această atitudine şi toate aceste atribute asumate au dat României acea imagine în care investitorii străini au căpătat încredere.