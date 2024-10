Am întâlnit oameni mândri de munca lor, care își doresc un trai mai bun. Ca premier, am sprijinit agricultura cu peste 500 de milioane de euro. Am cerut urgentarea plăților pentru fermieri și am introdus o primă de 10% pentru produsele procesate local. PSD, însă, a ales să ignore aceste măsuri esențiale, lăsând fermierii fără sprijinul constant pe care îl merită.