„Sunt profund îndurerat de vestea plecării în eternitate a Alteței Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburg, la naștere prinț al Greciei și al Danemarcei, rudă de sânge, prin bunicul meu, Regele Mihai al României.

În memoria mea este extrem de viu momentul de acum 21 de ani când, împreună cu părinții și cu sora mea, am fost invitați la prânz, de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, la Castelul Windsor. Cred că, după momentul trăit în 1992 în România alături de bunicul meu, atunci am realizat dimensiunea familiei noastre și conexiunile ei. Pot spune că am trăit revelația rădăcinilor familiei mele și a legăturilor de rudenie la vârful monarhiilor europene.

Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa!”, a transmis Nicolae al României, vineri.

Nicolae Medforth-Mills a primit titlul de principe al României în ziua când a împlinit 25 de ani. În 2015, pe 1 august, i-a fost retras titlul și a fost exclus din linia de succesiune a tronului din cauza unor controvese. Prințul Nicolae ar fi fost al treilea moștenitor al tronului, după Principesa Margareta și Principesa Elena, mama sa.