Potrivit jurnaliștilor de la The New York Times, Andrew Tate nu a făcut niciodată un secret despre motivul pentru care a ales România drept casă și bază de afaceri. Acesta a crezut că ilegalitățile sale nu vor fi pedepsite pentru că, potrivit postărilor sale din mediul online, mereu s-a crezut mai presus de lege și poate mitui autoritățile.

„Îmi place să trăiesc într-o societate în care banii mei, influența și puterea mea înseamnă că nu sunt sub sau îndatorat niciunei legi”, le-a spus Andrew Tate fanilor săi.



Și mai halucinant este faptul că acesta le-a declarat urmăritorilor săi că este trilionar, că are 19 pașapoarte și că a ales România drept refugiu pentru a nu fi arestat. Însă autoritățile române l-au arestat în luna decembrie a anului trecut pe Andrew Tate și pe fratele său Tristan sub acuzația de trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional organizat.

Orașul Vechi din București, capitala României. În ultimii ani, țara a depus un efort serios pentru a combate ilegalitatea generală care aparent l-a atras pe influencerul online Andrew Tate, conform The New York Times.

Andrew Tate, un influencer online, kickboxer retras din activitatea competițională și auto-încoronat „rege al masculinității toxice”, nu a făcut niciodată niciun secret despre motivul pentru care a ales România drept casă și bază de afaceri.

„Casa lor este un complex întins pe o stradă murdară din Voluntari, un oraș de lângă București care este presărat cu turnuri de birouri noi și strălucitoare și loturi goale abandonate. Seamănă mai mult cu un depozit industrial decât cu bârlogul unui bărbat care s-a lăudat cu o bogăție imensă și a postat videoclipuri cu el însuși stând în avioane private cu femei frumoase și conducând mașini rapide.

Mașinile high-end care odinioară înghesuiau curtea, inclusiv un Rolls-Royce, un Porsche, un Aston Martin și un BMW, toate au dispărut, confiscate de autoritățile române. Singura mașină rămasă este o Lada rusă urâtă. Nu merita confiscată.

România se află în continuare cu mult sub majoritatea colegilor membri ai Uniunii Europene în clasamentele internaționale în ceea ce privește combaterea corupției. În indicele de percepție a corupției de anul trecut de la Transparency International, doar Bulgaria și Ungaria au ocupat poziții mai joase. Iar România, conform raportului 2022 al Departamentului de Stat privind traficul de persoane, rămâne „o țară sursă primară pentru traficul sexual” în Europa,” scriu jurnaliștii americani.

Raportul Departamentului de Stat spunea că, deși România „nu a îndeplinit pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului”, „depune eforturi semnificative pentru a face acest lucru”.

Acesta a citat o serie de modificări legislative, creșterea bruscă a numărului de urmăriri penale pentru trafic, intensificarea cooperării cu alte țări europene și înființarea în 2021 a unei unități dedicate combaterii traficului sexual de către Direcția de Investigare a Crimei Organizate și Terorism din România, agenția care conduce ancheta, în cazul Tate.

Direcția a deschis anul trecut 1.246 de noi anchete de trafic, dublu față de 2021.

Monica Boseff, președintele Open Door Foundation, un grup privat care conduce un adăpost pentru femeile care fug de comerțul sexual, a spus că domnul Tate „nu a fost singurul misogin care a făcut declarații înfiorătoare pe rețelele de socializare legate de femei”. Dar ea a spus că a „calculat greșit” în credința sa că orice merge în România.