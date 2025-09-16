Cum s-a produs incidentul din gara Arad?

Incidentul a avut loc chiar pe peronul stației CFR Arad. După ce a sustras bagajul, în care se aflau bunuri evaluate la aproximativ 1.000 de lei, tânărul a încercat să fugă. A fost urmărit și oprit de agenții de pază, însă, potrivit martorilor, a devenit agresiv și i-a amenințat, fiind nevoie de folosirea spray-ului lacrimogen pentru a fi imobilizat.

„La vederea polițiștilor, autorul a fugit, dar a fost prins și încătușat la circa 150 de metri de gară”, au transmis reprezentanții Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad.

Bunurile furate au fost recuperate și restituite proprietarului. Nepotul lui Gheorghe Dincă a fost condus la sediul poliției și reținut pentru 24 de ore. În următoarea perioadă, procurorii vor decide dacă va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă sau va fi cercetat în libertate.

Cazul atrage din nou atenția asupra problemelor cu legea din familia lui Gheorghe Dincă, condamnat pe viață pentru crimele din Caracal.