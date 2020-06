Nelu Tătaru: Ar putea fi restricții în anumite focare de coronavirus dacă nu se respectă regulile

Despre revenirea la masuri de restrictii, ministrul Sănătății spune că acum „nu vede un risc” de revenire daca se respecta regulile, insa, daca nu se vor respectaa, va fi o transmitere comunitara accentuata și atunci trebuie intervenit in fiecare focar. (...)

În cazul în care va creste numărul de cazuri de imbolnăvire, ministrul spune că în acele cazuri „se izolează focarul, se interneaza, se trateaza. Daca aceste focare raman diseminate la nivelul intregii tari atunci insemana ca s-a reluat acea transmitere comunitara,deocamdata gestionam fiecare caz in parte. Nu putem spune spune ca sunt focare veritabile, dar respectarea distantei sociale, normelor de igiena, purtarea mastii in interior, in miljloacele de transport, la locul de munca sunt principalele masuri pe care orice om pe le poate aplica”.

„Sa ne obisnuim ca pe parcursul acestei veri sa traim cu acest virus, intr-o transmitere subliminala. Vom avea cazuri din ce in ce mai putine daca respectam regulile, dar fiecare caz nu face decat sa tempereze pe parcursul verii, urmând ca odata cu anotimpul toamn-iarna sa evaluam aparitit unui al doilea val si amplitutinea acestuia”, a mai precizat Nelu Tătaru, la Realitatea PLUS.