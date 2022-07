27 de marinari sunt dați dispăruți, după ce nava lor a fost ruptă în două de un taifun. Furtuna extrem de puternică a avut loc în Marea Chinei de Sud. Taifunul Chaba a lovit cu rafale de peste 140 de kilometri pe oră și a provocat valuri de peste 10 metri înălțime.

Numai trei dintre membrii echipajului au fost salvați si luati cu un elicopter.

#BREAKING #CHINA



🔴CHINA :#VIDEO TRAGEDY AT SEA IN TYPHOON CHABA!



Dozens of crew are missing after massive ship broke in half & sunk off Hong Kong



Dramatic video shows one being winched off just before vessel vanished beneath waves#BreakingNews #Hongkong #Typhoon #Chaba pic.twitter.com/ujZK7ljirG