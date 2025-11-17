Alertă maximă în jud. Tulcea. A doua localitate este evacuată, risc de explozie pe o rază de 5 kilometri din cauza navei cu GPL care arde în portul Ismail

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Alertă maximă în România, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde în portul ucrainean Ismail. Autoritățile tulcene au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza pericolului iminent de explozie. Raed Arafat a explicat că o eventuală deflagrație ar avea efect pe o rază de peste patru kilometri și jumătate.

potrivit primarului comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega, au fost evacuate 18 persoane, din care trei copii, din localitatea aflată peste Dunăre de portul ucrainean Ismail, unde este ancorată nava aflată în pericol de explozie.

Până în prezent, 15 persoane au fost evacuate și transportate în locații puse la dispoziție de autorități, iar misiunea de control al situației este în plină desfășurare.

Evenimentul survine în contextul unui nou atac cu drone raportat de MApN în noaptea precedentă, în apropierea frontierei cu România, deși nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost înregistrate patru apeluri la 112, prin care localnicii au semnalat zgomote specifice bombardamentelor și au cerut informații. Nava care a luat foc în apropiere de Tulcea era sub pavilion turcesc.