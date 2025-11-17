potrivit primarului comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega, au fost evacuate 18 persoane, din care trei copii, din localitatea aflată peste Dunăre de portul ucrainean Ismail, unde este ancorată nava aflată în pericol de explozie.

Până în prezent, 15 persoane au fost evacuate și transportate în locații puse la dispoziție de autorități, iar misiunea de control al situației este în plină desfășurare.

Evenimentul survine în contextul unui nou atac cu drone raportat de MApN în noaptea precedentă, în apropierea frontierei cu România, deși nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost înregistrate patru apeluri la 112, prin care localnicii au semnalat zgomote specifice bombardamentelor și au cerut informații. Nava care a luat foc în apropiere de Tulcea era sub pavilion turcesc.