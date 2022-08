Chiar în timp ce Nancy Pelosi se îndrepta spre Taiwan, în The Washington Post a fost publicat un editorial în care preşedintele Camerei Reprezentanţilor a Stateler Unite ale Americii explică motivele vizitei.

SE PREGĂTEȘTE PROBABIL O SITUAȚIE DE URGENȚĂ PENTRU A UNIFICA TAIWANUL CU REPUBLICA CHINEZĂ PRIN FORȚĂ

În urmă cu 43 de ani, Congresul Statelor Unite a adoptat cu o majoritate covârșitoare - iar președintele Jimmy Carter a promulgat Legea privind relațiile cu Taiwanul, unul dintre cei mai importanți piloni ai politicii externe americane în regiunea Asia-Pacific.

(...) Aceasta a determinat un jurământ solemn al Statelor Unite de a sprijini apărarea Taiwanului: "să considere orice efort de a determina viitorul Taiwanului prin alte mijloace decât cele pașnice... o amenințare la adresa păcii și securității zonei Pacificului de Vest și o preocupare gravă pentru Statele Unite", potrivit washingtonpost.com.

Astăzi, America trebuie să-și amintească acest jurământ.(...) În mod îngrijorător, această democrație vibrantă și robustă - numită una dintre cele mai libere din lume de Freedom House și condusă cu mândrie de o femeie, președintele Tsai Ing-wen - este amenințată.

În ultimii ani, Beijingul a intensificat în mod dramatic tensiunile cu Taiwanul. Republica Populară Chineză (RPC) a intensificat patrularea cu bombardiere, a avioanelor de vânătoare și a avioanelor de supraveghere în apropierea și chiar deasupra zonei de apărare aeriană a Taiwanului, ceea ce a determinat Departamentul american al Apărării să concluzioneze că armata chineză "se pregătește probabil pentru o situație de urgență pentru a unifica Taiwanul cu RPC prin forță".

De asemenea, RPC a dus lupta în spațiul cibernetic, lansând zilnic zeci de atacuri asupra agențiilor guvernamentale din Taiwan. În același timp, Beijingul presează Taiwanul din punct de vedere economic, făcând presiuni asupra corporațiilor globale pentru a întrerupe legăturile cu insula, intimidând țările care cooperează cu Taiwanul și reducând turismul din RPC.

În fața agresiunii din ce în ce mai rapide a Partidului Comunist Chinez (PCC), vizita delegației noastre din Congres ar trebui să fie văzută ca o declarație fără echivoc că America este alături de Taiwan, partenerul nostru democratic, în timp ce acesta se apără pe sine și libertatea sa.

Vizita noastră - una dintre mai multe delegații ale Congresului pe insulă - nu contrazice în niciun fel politica de lungă durată privind o singură Chină, ghidată de Legea privind relațiile cu Taiwan din 1979, de Comunicările comune SUA-China și de cele Șase Asigurări. Statele Unite continuă să se opună eforturilor unilaterale de a schimba status quo-ul.

(...) Solidaritatea Americii cu Taiwanul este mai importantă astăzi ca niciodată - nu numai pentru cei 23 de milioane de locuitori ai insulei, ci și pentru milioane de alte persoane asuprite și amenințate de RPC.

În urmă cu treizeci de ani, am călătorit într-o delegație bipartizană a Congresului în China, unde, în Piața Tiananmen, am desfășurat un banner alb-negru pe care scria: "Pentru cei care au murit pentru democrație în China". Polițiști în uniformă ne-au urmărit când am părăsit piața. De atunci, bilanțul abisal al Beijingului în ceea ce privește drepturile omului și disprețul față de statul de drept continuă, în timp ce președintele Xi Jinping își întărește controlul asupra puterii.

Represiunea brutală a PCC împotriva libertăților politice și a drepturilor omului din Hong Kong - chiar și arestarea cardinalului catolic Joseph Zen - a aruncat la coșul de gunoi promisiunile "o țară, două sisteme". În Tibet, PCC a condus de mult timp o campanie de ștergere a limbii, culturii, religiei și identității poporului tibetan. În Xinjiang, Beijingul săvârșește un genocid împotriva uigurilor musulmani și a altor minorități. Iar în China continentală, PCC continuă să vizeze și să aresteze activiști, lideri ai libertății religioase și alte persoane care îndrăznesc să sfideze regimul.

Nu putem sta cu mâinile în sân în timp ce PCC continuă să amenințe Taiwanul - și democrația însăși.

Într-adevăr, facem această călătorie într-un moment în care lumea se confruntă cu o alegere între autocrație și democrație. În timp ce Rusia duce un război premeditat și ilegal împotriva Ucrainei, ucigând mii de nevinovați - chiar și copii - este esențial ca America și aliații noștri să arate clar că nu cedăm niciodată în fața autocraților.

Când am condus o delegație a Congresului la Kiev în aprilie - cea mai înaltă vizită americană la cel mai înalt nivel în această națiune asediată - i-am transmis președintelui Volodymyr Zelensky că am admirat apărarea democrației de către poporul său pentru Ucraina și pentru democrația din întreaga lume.

Călătorind în Taiwan, ne onorăm angajamentul față de democrație: reafirmând că libertățile din Taiwan - și din toate democrațiile - trebuie respectate”, a scris Pelosi.

CHINA: NU EXISTĂ ALTĂ CHINA, TAIWAN E PARTE A CHINEI

În replică, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a emis marţi o declaraţie cu privire la vizita preşedintelui Camerei Reprezentanţilor SUA în Taiwan.

„Pe 2 august, fără a ține seama de opoziția puternică și de reprezentările serioase ale Chinei, președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, a vizitat regiunea Taiwan a Chinei. Aceasta este o încălcare gravă a principiului unei singure Chine și a prevederilor celor trei comunicate comune China-SUA. Are un impact grav asupra fundamentului politic al relațiilor China-SUA și încalcă grav suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei. Subminează grav pacea și stabilitatea peste strâmtoarea Taiwan și trimite un semnal grav greșit forțelor separatiste pentru \"independența Taiwanului\". China se opune ferm și condamnă cu severitate acest lucru și a făcut un demers serios și un protest puternic față de Statele Unite.

Nu există decât o singură China în lume, Taiwan este o parte inalienabilă a teritoriului Chinei, iar Guvernul Republicii Populare Chineze este singurul guvern legal care reprezintă întreaga China. Acest lucru a fost recunoscut clar de Rezoluția 2758 din 1971 a Adunării Generale a Națiunilor Unite. De la înființarea Republicii Populare Chineze în 1949, 181 de țări au stabilit relații diplomatice cu China pe baza principiului unei singure Chine. Principiul unei singure Chine este un consens universal al comunității internaționale și o normă de bază în relațiile internaționale.

În 1979, Statele Unite și-au luat un angajament clar în Comunicatul comun China-SUA privind stabilirea relațiilor diplomatice -- „Statele Unite ale Americii recunosc Guvernul Republicii Populare Chineze ca singurul guvern legal al Chinei”. Congresul, ca parte a Guvernului SUA, este în mod inerent obligat să respecte cu strictețe politica guvernului SUA de o singură China și să se abțină de la orice schimburi oficiale cu regiunea Taiwan a Chinei. China se opune mereu vizitei în Taiwan a membrilor Congresului SUA, iar executivul american are responsabilitatea de a opri o astfel de vizită. Deoarece Președintele Pelosi este liderul în exercițiu al Congresului SUA, vizita și activitățile ei în Taiwan, indiferent de formă și din orice motiv, reprezintă o provocare politică majoră pentru schimburile oficiale ale SUA cu Taiwan. China nu acceptă acest lucru, iar poporul chinez îl respinge total.

Problema Taiwanului este cea mai importantă și mai sensibilă problemă din centrul relațiilor dintre China și SUA. (....)Aceste mișcări, precum jocul cu focul, sunt extrem de periculoase. Cei care se joacă cu focul vor pieri din cauza lui.

Voința oamenilor nu este de sfidat, iar tendința vremurilor nu poate fi inversată. Nicio țară, nicio forță și niciun individ nu ar trebui să ignore vreodată hotărârea fermă, voința puternică și marea capacitate a guvernului și poporului chinez de a apăra suveranitatea statului și integritatea teritorială și de a realiza reunificarea și întinerirea națională. China va lua cu siguranță toate măsurile necesare pentru a-și proteja cu hotărâre suveranitatea și integritatea teritorială. Toate consecințele care decurg din aceasta trebuie suportate de partea SUA și de forțele separatiste care doresc „independenței Taiwanului”.

China și Statele Unite sunt două putetri majore. Modul corect de a se trata unii pe alții constă doar în respect reciproc, coexistență pașnică, lipsă de confruntare și cooperareg. Problema Taiwanului este pur o afacere internă a Chinei și nicio altă țară nu are dreptul să acționeze ca judecător în problema Taiwanului. China îndeamnă cu tărie Statele Unite să înceteze să mai joace „cartea Taiwanului” și să folosească Taiwanul pentru a controla China. Ar trebui să înceteze să se amestece în Taiwan și să nu se amestece în afacerile interne ale Chinei. Ar trebui să înceteze să susțină „independența Taiwanului” și forțele separatiste. Ar trebui să înceteze să distorsioneze și să întunece principiul unei singure Chine”, a transmis Beijingul