Un bărbat care efectua lucrări pe un şantier a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat peste el, acoperindu-l în totalitate, au transmis marți reprezentanții ISU Buzău.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul ISU Buzău, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD tip EPA şi un container multirisc.

Operaţiunea de salvare este în desfăşurare pompierii acţionând pentru extragerea victimei, prinsă la o adâncime de aproximativ şapte - opt metri sub pământ.