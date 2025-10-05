Pe cât de tentant este să reduci la zero consumul de energie când casa rămâne goală, pe atât de riscant devine acest gest în lunile reci. Temperaturile negative pot îngheța apa din instalații, ducând la fisuri, scurgeri sau chiar la inundații atunci când sistemul este repornit. Reprezentanții companiei E.ON România explică faptul că, în mod ideal, termostatul ar trebui setat astfel încât încălzirea să pornească automat atunci când temperatura interioară scade sub 16 grade Celsius.

În același timp, cei de la Engie România recomandă ca, în cazul absențelor de durată mai lungă, temperatura să nu coboare sub 8 grade Celsius, pentru a preveni înghețarea conductelor și deteriorarea sistemelor interne.

Pentru locuințele dotate cu centrale termice moderne, există o funcție specială care poate preveni astfel de incidente – modulul de protecție la îngheț (antifreeze). Acesta detectează automat când apa din sistem scade sub aproximativ 5 grade și pornește temporar încălzirea până la circa 10 grade, menținând siguranța instalației chiar și în lipsa proprietarilor.

Exemplul lui George C., un bărbat din satul Șirnea, județul Brașov, demonstrează cât de costisitoare poate fi o astfel de greșeală. El povestește că, după ce nu a reușit să ajungă iarna la casa părintească din cauza drumului blocat, primăvara a descoperit că țevile de apă erau înghețate și sparte.

„A trebuit să schimb tot, de la instalație până la mobilier. În altă iarnă, după ce am montat geamuri termopan, am găsit igrasie și mucegai. Am fost nevoit să înlocuiesc toată mobila”, mărturisește el.

Astfel de situații nu sunt rare, mai ales în zonele montane sau rurale, unde temperaturile pot coborî brusc sub zero grade. În lipsa unei temperaturi minime constante, clădirea suferă nu doar la nivelul instalațiilor, ci și al structurii pereților, care pot crăpa din cauza contracțiilor termice.

Problemele care pot apărea în locuințele neîncălzite

Specialiștii în domeniu avertizează că o clădire neîncălzită perioade îndelungate este vulnerabilă la mai multe tipuri de deteriorări:

Creșterea consumului de energie la repornirea încălzirii – sistemul trebuie să funcționeze intens pentru a readuce temperatura la un nivel confortabil, ceea ce duce la un consum crescut și o factură mai mare.

Probleme cu izolația termică – răcirea constantă afectează eficiența termoizolației, făcând dificilă menținerea unei temperaturi stabile ulterior.

Înghețarea apei în țevi – presiunea exercitată de gheață poate fisura conductele, provocând scurgeri și pagube majore.

Apariția mucegaiului și a igrasiei – lipsa ventilației și a căldurii creează un mediu propice dezvoltării ciupercilor care afectează pereții și calitatea aerului interior.

Deteriorarea materialelor de construcție – variațiile de temperatură determină dilatarea și contractarea lemnului, betonului sau metalului, afectând rezistența clădirii.

Toate aceste efecte pot transforma o economie aparent minoră într-o reparație costisitoare, care să depășească cu mult factura de energie economisită.

Cum să reduci consumul fără să pui casa în pericol

Pentru a evita aceste probleme, experții recomandă menținerea unei temperaturi constante, chiar și la un nivel redus, atunci când pleci pentru mai mult timp. Setarea termostatului la o valoare minimă – de exemplu 8–12 grade Celsius – este suficientă pentru a preveni înghețul și pentru a menține o temperatură de siguranță în interior.

De asemenea, este indicat să te asiguri că sistemul de încălzire este întreținut corect, că funcția de protecție la îngheț este activată și că toate conductele expuse frigului sunt izolate corespunzător. În cazul caselor de vacanță sau al locuințelor folosite ocazional, o astfel de atenție preventivă poate salva proprietarii de reparații costisitoare în primăvară.

Oprirea completă a căldurii pe timp de iarnă pare o metodă simplă de reducere a cheltuielilor, dar consecințele pot fi severe. De la țevi sparte până la mucegai și degradarea pereților, riscurile sunt multiple. Menținerea unei temperaturi minime și activarea funcției de protecție la îngheț reprezintă soluțiile sigure pentru a-ți proteja casa atunci când nu ești acasă, potrivit sursei.