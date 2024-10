Alte motive invocate sunt răzbunarea, sentimentul de neglijare sau distanțare emoțională și fizică, precum și lipsa de fericire în cuplu. „Am făcut-o pentru că nu eram fericită în relația noastră și mi-era, în același timp, teamă să rămân singură... Plângeam mult din cauza asta. Îl făceam pe el să sufere și sufeream și eu, dar nu mă puteam desprinde,” mărturisește o altă femeie.

Consecințele infidelității

Infidelitatea nu este o soluție la problemele dintr-o relație și adesea duce la complicații și mai mari. Deși unele cupluri aleg să urmeze terapia și să încerce să repare relația, multe se sfârșesc prin divorț. „Ne distanțaserăm unul de altul și nu mai făcuserăm sex împreună de doi ani... După o delegație, am întâlnit un bărbat arătos, cu care am avut o conexiune imediată și m-am culcat cu el. I-am spus asta soțului meu când m-am întors acasă. Am ajuns să facem terapie de cuplu, dar, după un alt an, am divorțat,” povestește o altă femeie.