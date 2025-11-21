Imaginile surprinse arată cum sala a fost cuprinsă de panică, iar mai mulți spectatori s-au ridicat imediat pentru a încerca să o ajute pe Miss Jamaica. Alte filmări apărute pe rețelele sociale au arătat momentul în care Gabrielle Henry a fost transportată pe targă, fiind dusă de urgență la spitalul Paolo Rangsit din capitala thailandeză.

Comunicatul oficial al echipei Miss Jamaica

Organizația Miss Jamaica a transmis un mesaj public: „Dr. Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, a suferit o cădere de pe scena principală în timpul rundei de rochie de seară din cadrul competiției preliminare, desfășurată înaintea finalei Miss Universe din acest weekend, în Thailanda.”

Reprezentanții au precizat că medicii i-au acordat îngrijiri și au confirmat că nu există răni care să îi pună viața în pericol, dar investigațiile continuă pentru a asigura recuperarea completă. „Profesioniștii din domeniul medical o îngrijesc și au anunțat că nu suferă de leziuni care să-i pună viața în pericol; cu toate acestea, continuă să efectueze teste pentru a-i asigura recuperarea completă” au adăugat aceștia. Echipa a cerut publicului să rămână optimist și să transmită gânduri pozitive: „Rugăm pe toată lumea să rămână optimiști, să o încurajeze în rugăciuni și să-i transmită gânduri pozitive în timp ce primește îngrijirile medicale necesare..”

Absența de la finală și câștigătoarea competiției

La doar o zi după accident, Gabrielle Henry nu a mai apărut pe scena marii finale. Trofeul ediției din 2025, aflată la cea de-a 73-a aniversare, a fost câștigat de Miss Mexico, Fátima Bosch.

Cum arată și cine este tânăra care a reprezentat România la Miss Univers