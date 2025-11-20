Din primele informații, incidentul s-a petrecut la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din Capitală. Autoritățile au fost sesizate cu privire la apariția unui miros de gaze în exterior.

La ora transmiterii acestei știri, la fața locului se fac verificări și măsurători. Vorbim atât despre spațiile interioare, cât și despre cele din exterior, care sunt atent verificate de specialiști. Pentru a înlătura orice riscuri, alimentarea cu gaze a fost oprită.

Reprezentanți ai Distrigaz sunt prezenți la fața locului.

Elevii și personalul școlii au fost evacuați, în urma incidentului nefiind semnalate probleme medicale.

În zonă au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF.