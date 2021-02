„Cred că şedinţa de astăzi ar fi trebuit începută cu un moment de reculegere în memoria victimelor incendiului de la Balş, nu de alta dar acest tip de tragedie se repetă constant în România şi pe vremea când dumneavăasgtră eraţi în opoziţie cereaţi tot felul de astfel de momente şi făceaţi tot felul de acuzaţii în acest sens, permanent. Astăzi, domnule premier, pentru că dumneavoastră sunteţi prim-ministru, nimeni nu cred că Florin Cîţu e prim-ministru al României, oricât aţi încerca dumneavoastră, guvernul pe care îl conduceţi şi partidele care fac parte din el să acopere această tragedie, noi nu putem să vă îngăduim să faceţi asta şi cred că nici nu vă va ieşi. Este un moment important şi ar trebui să găsim un răgaz pentru câteva clipe să ne ascultăm măcar în astfel de momente, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor”, a afirmat Alfred Simonis în Parlament.

„Este al patrulea spital care a ars în ultima lună, lună în care domnul Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii. N-am să spun că domnul Voiculescu este unicul vinovat că au ars spitale în România sau că în această lună ar fi trebuit să facă minuni pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple, deşi avea un raport care arăta ceea ce trebuia modificat de urgenţă în sistemul sanitar, dar trebuie să ne amintim că PNL are un an şi jumătate de când are premier, Klaus Iohannis are şase ani de când e preşedinte, iar domnul Voiculescu a mai fost ministru. Nu îi cerem demisia domnului Voiculescu pentru că au ars acest spitale şi că într-o lună aveam pretenţia să facă tot. Îi cerem demisia pentru modul sfidător în care s-a comportat cu România, cu Parlamentul, cu cei din spitale, cu pacienţii, cu părinţii, cu cei care au fost victime unor asemenea situaţii şi modul în care tratează această situaţie, fără niciun regret şi empatie, iar în final, înainte de a spune că domnul Voiculescu trebuie să plece, aş vrea să spun tuturor că o ţară nu poate fi condusă eficient de pe pârtia de schi, nu poate fi condusă din sala de sport şi nici un minister nu poate fi condus din întâlniri cu diferite companii care produc diferite produse, din biroul ministrului Sănătăţii”, a mai spus Alfred Simonis.