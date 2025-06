”Au fost semnate toate contractele pentru modernizarea celor 139 de vagoane şi 55 de locomotive electrice şi 20 de locomotive de manevră pe baterii. Au fost realizate multe dintre ele, au fost livrate, unele chiar circulă numai că nu sunt plătite. O parte din ele nu sunt plătite. Este un lanţ foarte complicat în ceea priveşte PNRR-ul, depinzând de nişte termene foarte stricte, de o aprovizionare foarte strictă şi orice piesă ridicată din acest puzzle va bloca proiectul. Am făcut mii sesizări. Nu putem să ţinem în frâu PNRR-ul, am fost şi astăzi în gară la un operator privat care repară şi locomotive şi vagoane pentru noi şi ne-a spus clar că vor opri proiectul dacă nu sunt plătiţi”, a afirmat Traian Preoteasa, joi, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că nu crede că în cel puţin în următorii zece ani CFR Călători va mai beneficia de un proiect de modernizare la acest nivel.

„Nu cred că în următorii 10 ani CFR va mai beneficia de vreo modernizare”

”Noi ne-am făcut datoria, le-am recepţionat, am dat bun de plată pe facturi şi am trimis la Ministerul de Finanţe. De ce nu plăteşte Ministerul de Finanţe nu înţelegem, dar pericolul este foarte mare de a se bloca inclusiv proiectul. Şi eu nu cred că în viitorii cel puţin 10 ani, CFR Călători va mai beneficia de un proiect de modernizare de acest nivel”, a explicat Traian Preoteasa.

El a afirmat că nu înţelege de ce Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) nu livrează ramele conform contractului încheiat în urmă cu doi ani.

”Este adevărat că am semnat şi un contract cu ARF-ul în ceea priveşte livrarea ala 10 rame absolut noi. Au trecut vreo doi ani de la semnătură şi avem decât o ramă. Ne judecăm pe lotul 2, dar habar nu am de ce ne judecăm, că ne judecăm pe hârtii. La ora actuală este o singură ramă care circulă şi am înţeles că e încă una care a intrat în ţară ieri. Nu ştiu când ni se va preda”, a mai transmis directorul CFR Călători.