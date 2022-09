"Ce căuta huliganul ăla care să-l incite pe culoar? Acolo nu intră nimeni, nici poliție, nici stewarzi. (...) Ce cauta acel civil să-l incite pe Săpunaru? El nu are nicio vină aici, poate doar că nu are dreptul la violență nici el. Dar să ne gândim, dacă intră cineva peste tine, în casă și te înjură, tu stai așa, fără să faci nimic?!", a afirmat Dragomir, în exclusivitate la Realitatea Plus.

La finalul meciului de sâmbătă seară, Săpunaru s-a certat cu jandarmii pe teren și apoi a fost implicat într-o bătaie, în vestiar.

Căpitanul Rapidului ar fi fost provocat de un suporter al echipei din Craiova care ar fi aruncat în el cu apă și diferite obiecte. S-au împărțit pumni, iar Săpunaru a fost cu greu oprit de colegii lui de echipă. Nu este pentru prima dată când fotbalistul este implicat în bătăi, după sau în timpul meciurilor. În 2009, Săpunaru a bătut un steward, iar în 2016, a amenințat suporterii echipei adverse.